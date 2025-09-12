Más Información

.- Los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Taylor Robinson para asesinar al activista conservador estadounidense contenían mensajes como "Hey, fascista" y "Bella Ciao", informaron este viernes las autoridades.

Así lo detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de , un joven de 22 años, acusado de haber asesinado de un disparo en el cuello a Kirk el pasado miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Según el gobernador, los casquillos contenían mensajes grabados como "Hey, fascista, ¡Atrápalo!" o "Si puedes leer esto, eres gay jajaja".

También "O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao", una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Simpatizantes de Charlie Kirk rinden homenaje en memorial improvisado en la sede nacional de Turning Point USA. (10/09/25) Foto: AP
Simpatizantes de Charlie Kirk rinden homenaje en memorial improvisado en la sede nacional de Turning Point USA. (10/09/25) Foto: AP

"¡Lo atrapamos!"

De acuerdo con las autoridades, un familiar de Robinson fue quien lo entregó a la policía después de que este le confesara haber cometido el crimen.

"Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el crimen", dijo Cox.

Kirk, de 31 años, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización conservadora Turning Point, era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.

