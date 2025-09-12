Más Información

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este viernes "con un alto grado de certeza" que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador .

El influencer y activista conservador cercano a Trump murió tras recibir un disparo en un campus universitario de el pasado miércoles.

"Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador" de Utah, dijo Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El mandatario agregó que se enteró de la captura "cinco minutos antes de entrar" al programa "Fox and Friends", y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

Lee también

Papá del sospechoso de matar a Kirk le habría pedido entregarse

Trump explicó muy brevemente que al parecer fue el propio padre y personas "cercanas" al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un vídeo en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

"Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: 'Tenemos que ir' (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí", indicó.

El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del disparo que fulminó a Kirk, estrecho aliado de Trump, mientras debatía en frente de unas 3 mil personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Lee también

Después de detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de 100 mil dólares a que tuviera información veraz que condujera a su captura.

Trump insistió en que no quiso ver el vídeo donde se puede apreciar con claridad el momento en el que Kirk fue ultimado. "No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo que escuché", dijo.

