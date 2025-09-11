Washington.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) junto a las autoridades locales de Utah exhibieron este jueves un video del sospechoso de haber disparado al activista conservador Charlie Kirk en el campus de la Universidad de Utah y afirmaron que buscarán la pena de muerte para el asesino.

El video de seguridad de una cámara del estacionamiento de la universidad muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

Las nuevas imágenes fuero exhibidas por el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, junto al director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, durante una conferencia de prensa que duró 10 minutos y en la que las autoridades no admitieron preguntas.

El gobernador Cox añadió que han estado trabajando con abogados para solicitar la pena de muerte en este caso.

Los investigadores han realizado casi 200 entrevistas mientras trabajan para llegar "al fondo del asesinato de Charlie Kirk", dijo el gobernador Cox.

Las autoridades también destacaron que 20 agentes del orden son los encargados de llevar adelante la investigación y recordaron la importancia de la colaboración ciudadana y que existe una recompensa de 100 mil dólares para quien ayude a dar con el sospechoso.

Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, participaba en un evento en el que debatía de manera polémica con estudiantes liberales, organizado por él, como lo hacia desde hace años, cuando recibió un tiro. Tras el incidente, su cuerpo fue trasladado a Arizona a bordo del avión del vicepresidente J.D. Vance al final de este jueves.

Al término de la conferencia, en una entrevista con NBC News, Beau Mason, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Utah, admitió que las autoridades "no tienen ni idea" de si el sospechoso del tiroteo contra Charlie Kirk sigue en Utah o ha cruzado la frontera estatal, o dónde puede estar.

"No tenemos ni idea", respondió Mason al periodista que le preguntó si el presunto autor del tiroteo contra Kirk podría seguir cerca del lugar de los hechos o incluso dentro del estado.

"Estamos investigando pistas sobre personas que viven cerca", continuó. "Tenemos personas de interés, pistas que nos llegan a través de la línea de información, que abarcan un área muy amplia".

