El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que las autoridades tienen a Tyler Robinson, el sospechoso acusado del asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.

"Lo atrapamos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el incidente", informó Cox.

Añadió que las autoridades analizaron las imágenes de vigilancia de la Universidad del Valle de Utah y vieron al sospechoso llegar al campus el miércoles por la mañana en un Dodge Challenger.

Se le vio con una camiseta marrón sencilla, pantalones cortos de color claro, una gorra negra con un logo blanco y zapatos de color claro, dijo Cox.

Cuando los investigadores lo encontraron esta mañana, el sospechoso vestía ropa “compatible” con la vista en el video, declaró Cox.

De acuerdo con varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, había explicado el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista televisiva poco antes.

El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 11 de la noche del jueves, 11 de septiembre, según informaron fuentes federales al New York Times. Con información de EFE