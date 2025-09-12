Más Información

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La mañanera de Sheinbaum, 12 de septiembre, minuto a minuto

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Enrique Peña Nieto y el golf, su “terapia ocupacional y psicológica”

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

Indagan si pipa iba a exceso de velocidad o incumplió reglas

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que las autoridades tienen a Tyler Robinson, el sospechoso acusado del asesinato de en la Universidad del Valle de Utah.

"Lo atrapamos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el incidente", informó Cox.

Añadió que las autoridades analizaron las imágenes de vigilancia de la Universidad del Valle de Utah y vieron al sospechoso llegar al campus el miércoles por la mañana en un Dodge Challenger.

Se le vio con una camiseta marrón sencilla, pantalones cortos de color claro, una gorra negra con un logo blanco y zapatos de color claro, dijo Cox.

Cuando los investigadores lo encontraron esta mañana, el sospechoso vestía ropa “compatible” con la vista en el video, declaró Cox.

De acuerdo con varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, había explicado el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista televisiva poco antes.

El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 11 de la noche del jueves, 11 de septiembre, según informaron fuentes federales al New York Times. Con información de EFE

