El ocupó este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental "No other Land", después de que colonos atacaran su aldea en el sur de , según informó a EFE uno de los codirectores del largometraje.

"Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las , y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", detalló a EFE el codirector israelí Yuval Abraham, que aseguró que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos.

Según Abraham, los soldados han allanado su vivienda en Al Tuwani, en Masafer Yatta, y están buscando a Adra, que está en paradero desconocido. Preguntado por EFE, el Ejército israelí no ha hecho ningún comentario al respecto.

Ataques de colonos israelíes contra palestinos

El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador en la película Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta. El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.

Desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza en octubre de 2023, los ataques violentos de colonos en Cisjordania ocupada se han incrementado, con un repunte también en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que protagoniza "No Other Land".

El documental abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en la aldea de Basel Adra, que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y la expulsión forzosa de los palestinos.

