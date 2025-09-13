Dos cazas rumanos despegaron este sábado ante la presencia de un dron en el espacio aéreo del país, durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía, informan fuentes militares.

El Ministerio de Defensa de Rumania informó de que los dos aviones militares F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (15.23 GMT) un dron, sobre cuyo origen no da detalles, sobre una zona no habitada en la zona de Tulcea, a unos 20 kilómetros de Ucrania, que luego desapareció del radar.

Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.

"Es una clara expansión de la guerra por parte de Rusia", firma Zelensky

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó que "hoy, Rumania desplegó sus aviones de combate debido a la presencia de un dron ruso en su espacio aéreo. Según datos actuales, el dron penetró unos 10 kilómetros en territorio rumano y operó en el espacio aéreo de la OTAN durante unos 50 minutos. También hoy, Polonia respondió militarmente a la amenaza de los drones de ataque rusos.

De hecho, drones rusos han estado en diferentes regiones de Ucrania durante todo el día, incluyendo las del norte, prácticamente a lo largo de la frontera con Bielorrusia. Según información preliminar, el espacio aéreo bielorruso también se utilizó para penetrar en el espacio aéreo ucraniano hacia Volinia".

Agregó que "el ejército ruso sabe exactamente hacia dónde se dirigen sus drones y cuánto tiempo pueden operar en el aire. Sus rutas siempre están calculadas. Esto no puede ser una coincidencia, un error ni la iniciativa de algunos comandantes de bajo rango. Es una clara expansión de la guerra por parte de Rusia, y así es exactamente como actúan. Pequeños pasos al principio, y con el tiempo grandes pérdidas".

