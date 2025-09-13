Más Información
Berlín.- La Fuerza Aérea polaca y sus aliados de la OTAN fueron movilizados este sábado para cubrir el espacio aéreo de Polonia tras recibirse informes de una posible amenaza de drones rusos en las regiones fronterizas con Ucrania, lo que obligó, además, al cierre del aeropuerto de la ciudad de Lublin, informo el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas.
En un comunicado en X, el Mando Operativo escribió que "debido al riesgo de ataques con aparatos no tripulados en las regiones de Ucrania fronterizas con la República de Polonia, se iniciaron operaciones de la fuerza aérea en nuestro espacio aéreo".
"Con el fin de garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de la República de Polonia ha puesto en marcha todos los procedimientos necesarios. En nuestro espacio aéreo operan aeronaves polacas y aliadas, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento de radar han sido puestos en estado de máxima alerta", agregó.
Lee también Comienza operación militar de la OTAN para reforzar sus fronteras, tras invasión del espacio aéreo polaco con drones rusos
Subrayó que las medidas son "de carácter preventivo" y tienen por objeto "garantizar la seguridad del espacio aéreo y la protección de los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada".
Ejército de Polonia, en estado de alerta
El Mando Operativo señaló, además, que supervisa la situación actual, y las fuerzas y medios subordinados permanecen en plena alerta para reaccionar de inmediato.
La Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) informó, por su parte, de que debido a las operaciones de la fuerza aérea, el aeropuerto de Lublin y la zona circundante quedaba cerrado al tráfico aéreo civil.
Más tarde, el Mando Operativo dio por finalizadas las operaciones de la aviación polaca y aliada en el espacio aéreo polaco e informó de que los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento de radar activados habían vuelto a su actividad operativa habitual.
Lee también EU advierte a Rusia que "defenderá cada pulgada del territorio de la OTAN"
Agregó que el Ejército polaco "supervisa constantemente la situación en el territorio de Ucrania y permanece en estado de alerta permanente para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco".
También PANSA informó de la reanudación del tráfico aéreo en el aeropuerto de Lublin tras el fin de las operaciones de la aviación militar.
mcc