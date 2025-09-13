Más Información

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", en Paraguay

Gobierno de CDMX informa la muerte de Alicia Matías, la abuelita lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa

Él es Silverio Villegas, michoacano y cocinero, asesinado por un agente del ICE en EU

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Interpol emite ficha roja contra Fernando Farías, contralmirante implicado en red de huachicol

Detención de Hernán Bermúdez fue posible gracias a nuevo Sistema de Investigación e Inteligencia, destaca Seguridad

Adán Augusto López rechaza vínculos con empresario Saúl Vera y muelle huachicolero

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Despiden a Jorge, un padre devoto y un artista

Liberan a Azahara “N”, responsable de la muerte de Norma Lizbeth en Edomex

confirmó este sábado el comienzo de la nueva iniciativa militar "Centinela oriental"', anunciada el viernes por el secretario general de la , Mark Rutte, y destinada a reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos en la noche del martes al miércoles.

"La operación de la OTAN Centinela oriental, que defenderá, junto con nuestros aliados, la , ha comenzado", declaró el titular de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, citado en un mensaje de su ministerio publicado en X.

El ministro calificó de "impresionante" la actuación de las fuerzas aliadas en la noche del 9 al 10 de septiembre tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, y subrayó la "interoperabilidad, operatividad" y "excelente combinación de capacidades".

"Doy las gracias a todos los que participaron: a la Fuerzas Aérea del Reino de los Países Bajos, a nuestros aliados de Italia y la República Federal de Alemania, y a todos los que declararon su apoyo, encabezados por Estados Unidos, los países nórdicos y bálticos, toda Europa Occidental, Francia y Reino Unido. Gracias a todos los que están comprometidos con nuestra causa común", dijo.

Agregó que los últimos días han sido "una prueba", también para la eficacia, la capacidad operativa y la fuerza del Ejército polaco, para la eficacia de la Alianza Atlántica, la Unión Europea y la resistencia a la guerra híbrida que se libra cada día en Polonia, contra la seguridad de las familias polacas, contra el hogar polaco, contra la paz en esta parte del mundo.

"Si alguien cree que la guerra no le concierne, que los ataques en el ciberespacio o la desinformación no le conciernen, la noche del martes al miércoles, del 9 al 10 de septiembre de 2025, demostró que todo lo que hace la Rusia neoimperialista al atacar Ucrania también afecta muy directamente a Polonia, al flanco oriental de la OTAN y a toda Europa", subrayó.

Jóvenes voluntarios de las Fuerzas de Defensa Territorial de Polonia, un cuerpo de voluntarios y reservistas con uniforme militar, esperan en el andén de una estación de tren. Foto: EFE
"Fronteras de la OTAN son inviolables": Fuerzas Armadas de Polonia

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia señaló en un comunicado publicado en X que "las acciones de la OTAN no se limitan a responder a incidentes aislados".

"Centinela oriental no es sólo una nueva iniciativa, es una señal clara: las fronteras de la OTAN son inviolables y la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo una prioridad", subrayó el Mando Operativo, que agradeció a los aliados su solidaridad con Polonia y su decisión de enviar fuerzas en una respuesta concreta que demuestra que la unidad de la Alianza se traduce en una defensa real de las fronteras, destacó.

El Estado Mayor del Ejército polaco confirmó asimismo el inicio de la operación de la OTAN con la publicación de un vídeo que muestra el aterrizaje de un avión de transporte francés A400 en la base aérea militar de Mińsk Mazowiecki, acompañado de la frase "La operación Centinela oriental ha comenzado".

Según el portal polaco RMF FM, este avión transportaba armamento para los cazas Rafale, que al parecer ya se encuentran en Polonia.

