Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Corte Suprema de Brasil declara a Bolsonaro culpable de intento golpista

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Presenta Morena ruta para aprobación del PEF 2026; habrá parlamento abierto

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

El presidente de Estados Unidos, , afirmó el jueves que la incursión de drones presuntamente rusos en Polonia puede haber ocurrido por "error".

"Puede haber sido un error", dijo Trump a periodistas. La incursión el miércoles de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con y Bielorrusia, fue denunciada por Polonia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea (UE) y la OTAN en su territorio.

"Pero de todas formas no estoy contento con nada que tenga que ver con toda esta situación, pero espero que llegue a su fin", dijo Trump.

Trump escribió el miércoles en Truth Social: "¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!".

La incursión el miércoles de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fue denunciada por Varsovia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la UE y la OTAN en su territorio.

Moscú niega haber querido atacar objetivos en el país, y afirma que Varsovia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba.

Polonia ha sido un apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y varias potencias occidentales condenaron la presencia de las aeronaves.

