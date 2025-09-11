Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que la incursión de drones presuntamente rusos en Polonia puede haber ocurrido por "error".
"Puede haber sido un error", dijo Trump a periodistas. La incursión el miércoles de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fue denunciada por Polonia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea (UE) y la OTAN en su territorio.
"Pero de todas formas no estoy contento con nada que tenga que ver con toda esta situación, pero espero que llegue a su fin", dijo Trump.
Trump escribió el miércoles en Truth Social: "¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!".
La incursión el miércoles de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fue denunciada por Varsovia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la UE y la OTAN en su territorio.
Moscú niega haber querido atacar objetivos en el país, y afirma que Varsovia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos.
Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba.
Polonia ha sido un apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y varias potencias occidentales condenaron la presencia de las aeronaves.
