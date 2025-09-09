De acuerdo con el Mando Operativo de Polonia, Rusia realizó nuevos ataques masivos contra objetivos situados en territorio ucraniano puso sus defensas aéreas en estado de máxima alerta después de que la fuerza aérea de Ucrania advirtiera que drones rusos cruzaron el espacio aéreo polaco.

“En la noche del 9 al 10 de septiembre de 2025, la Federación Rusa está llevando a cabo nuevos ataques masivos contra objetivos situados en territorio ucraniano.

Con el fin de garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, el comandante operativo de las Fuerzas Armadas de la República de Polonia ha puesto en marcha todos los procedimientos necesarios. En nuestro espacio aéreo operan aeronaves polacas y aliadas, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento radar han alcanzado el estado de máxima alerta”, declaró el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia.

Lee también Desmantelan narcolaboratorio ligado a un cártel mexicano en Polonia; caen dos connacionales con cientos de metanfetaminas

Aseguró que se trata de medidas “de carácter preventivo” y cuyo objetivo es “garantizar la seguridad del espacio aéreo y la protección de los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada”, en la frontera con Ucrania. De acuerdo con diversos medios, aviones de Países Bajos y de Italia sobrevolaron el espacio aéreo polaco a manera de apoyo.

La fuerza aérea de Ucrania informó en su cuenta en Telegram que drones rusos habían entrado en el espacio aéreo de Polonia, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que suponía una amenaza para la ciudad fronteriza de Zamosc, pero luego borró el post.

Russia is attacking NATO ally Poland with Iranian shahed drones less than a week after President Trump hosted President Nawrocki at the White House. This is an act of war, and we are grateful to NATO allies for their swift response to war criminal Putin’s continued unprovoked… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025

De acuerdo con el Mando Operativo de Polonia, Rusia realizó nuevos ataques masivos contra objetivos situados en territorio ucraniano.

Un aviso a los aviadores publicado en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que el aeropuerto Chopin de Varsovia no estaba disponible “debido a actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado”.

Lee también CEO polaco que arrebató gorra a niño en el US Open habla del incidente; esto dijo

En Estados Unidos, el representante republicano Joe Wilson dijo en X que “Rusia está atacando a Polonia, aliada de la OTAN, con drones iraníes Shahed”, aunque en ningún momento ni Polonia ni Ucrania señalaron algún ataque ruso en territorio polaco. Wilson lo calificó de “un acto de guerra” e instó al presidente estadounidense, Donald Trump, “a que responda con sanciones obligatorias que lleven a la bancarrota a la maquinaria bélica rusa y armen a Ucrania con armas capaces de atacar a Rusia. [El presidente ruso, Vladimir] Putin ya no se conforma con perder en Ucrania mientras bombardea a madres y bebés, ahora está poniendo a prueba directamente nuestra determinación en territorio de la OTAN. Putin ha declarado que ‘Rusia no conoce fronteras’. Las naciones libres y prósperas le enseñarán a Rusia lo que son las fronteras”.

El senador Dick Durbin afirmó, también en X, que “las repetidas violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de drones rusos son una clara advertencia de que Vladimir Putin está poniendo a prueba nuestra determinación de proteger a Polonia y a los países bálticos. Tras la carnicería que Putin sigue causando en Ucrania, estas incursiones no pueden ignorarse”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm