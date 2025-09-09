La Flotilla Global Sumud que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza afirmó en la madrugada del miércoles que otro de sus barcos fue atacado cerca de Túnez con lo que sospecha que fue un dron, tras un incidente similar ocurrido el día anterior. De acuerdo con el grupo, se trataría de una segunda agresión a una de sus embarcaciones.

"Otro barco ha sido impactado en un presunto ataque con un dron. No se han registrado heridos", denunció la Flotilla Global Sumud en redes sociales. "Segunda noche, segundo ataque con un dron", añadió la AFP Melanie Schweizer, una de las coordinadoras del grupo.

🔴BREAKING: The Global Sumud Flotilla says another boat, Alma, has just been struck in a suspected drone attack. Coordinator Tara reported 9 people were onboard with no casualties and no significant damage, as the strike hit the aft. The incident occurred around the same time as… pic.twitter.com/w86X4diZCK — Drop Site (@DropSiteNews) September 9, 2025

Este es el segundo ataque a una embarcación de la flotilla, después de que la organización denunciara la madrugada del martes un incendio provocado por un dron en el barco Familia, una de las principales embarcaciones, hecho que las autoridades tunecinas negaron poco después.

Este segundo incidente se produjo antes de la medianoche del miércoles en el barco Alma, con bandera británica, y provocó un fuego en la cubierta que "fue extinguido".

"Estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar nuestra misión", declaró la organización en un comunicado.

Los dos barcos afectados pertenecen a la flotilla que salió desde España a principios de septiembre y que fondeaba en un puerto de Túnez a la espera de retomar este miércoles la travesía a Gaza con más embarcaciones tunecinas.

Integrantes del barco Familia aseguraron haber visto un dron sobrevolando la cubierta que arrojó un objetivo causante del primer incendio.

Sin embargo las autoridades tunecinas aseguraron poco después que el incendio se produjo por la quema de chalecos salvavidas debido a "un encendedor o una colilla" y descartó un "acto hostil".

🔴📄 Last night, the Global Sumud Flottilla was the victim of a drone attack. The ship saw carrying notably Greta Thunberg, Rima Hassan and Thiago Ávila. We strongly condemn this act of aggression and wish the crew safety. France must react. https://t.co/OR3kUrjE3F — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 9, 2025

Integrantes del segundo barco afectado denunciaron en sus redes sociales lo que asegura que fue un "segundo ataque" en poco más de 24 horas.

"El dispositivo sigue aquí, (en el barco) así que nadie puede negar lo sucedido", afirmó la cantante y activista italo-egipcia Leila Hegazy, en su cuenta de Instagram.

"La Flotilla Global Sumud continúa impávida. Nuestra travesía pacífica para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza y mantener una solidaridad inquebrantable con su pueblo avanza con determinación y resolución", dijo la organización tras los dos incidentes.

Sheinbaum confirma que mexicanos están bien tras primer reporte de ataque a la flotilla

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los seis connacionales que conforman la flotilla se encuentran bien.

Arlin Medrano, mexicana que integra la Global Sumud Flotilla, reportó que el barco “Familia” recibió drones que lanzaron fuego en aguas de Túnez.

“Todos se encuentran bien, el barco donde viajo yo junto con otras 21 personas no sufrió daños. Y la misión avanza sin miedo”, indicó.

La Global Sumud Flotilla (“sumud” significa resiliencia en árabe) se define en su portal web como una organización independiente y no afiliada a ningún gobierno ni partido político.

Su objetivo es llevar alimentos, agua y medicinas a través de un convoy marítimo de aproximadamente 20 barcos y delegaciones de 44 países para romper el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza vía marítima.

