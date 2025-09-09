Más Información

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Adán Augusto descarta investigación a AMLO por huachicol fiscal; pide a oposición ir de rodillas a la Basílica "por el milagro"

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

México, el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia; Fiscalía CDMX afirma que tampoco se fabricarán culpables

Continúa búsqueda e investigación del Cártel de Tláhuac; Fiscalía CDMX destaca recompensa por hija de "El Ojos"

La que zarpó con y ayuda humanitaria para afirmó en la madrugada del miércoles que otro de sus barcos fue atacado cerca de Túnez con lo que sospecha que fue un dron, tras un incidente similar ocurrido el día anterior. De acuerdo con el grupo, se trataría de una segunda agresión a una de sus embarcaciones.

"Otro barco ha sido impactado en un presunto ataque con un dron. No se han registrado heridos", denunció la en redes sociales. "Segunda noche, segundo ataque con un dron", añadió la AFP Melanie Schweizer, una de las coordinadoras del grupo.

"Otra embarcación fue alcanzada en un presunto ataque con drones. No se reportaron heridos", indicó la embarcación en su cuenta de X.

Este es el segundo ataque a una embarcación de la flotilla, después de que la organización denunciara la madrugada del martes un incendio provocado por un dron en el barco Familia, una de las principales embarcaciones, hecho que las autoridades tunecinas negaron poco después.

Este segundo incidente se produjo antes de la medianoche del miércoles en el barco Alma, con bandera británica, y provocó un fuego en la cubierta que "fue extinguido".

"Estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar nuestra misión", declaró la organización en un comunicado.

Los dos barcos afectados pertenecen a la flotilla que salió desde España a principios de septiembre y que fondeaba en un puerto de Túnez a la espera de retomar este miércoles la travesía a Gaza con más embarcaciones tunecinas.

Integrantes del barco Familia aseguraron haber visto un dron sobrevolando la cubierta que arrojó un objetivo causante del primer incendio.

Sin embargo las autoridades tunecinas aseguraron poco después que el incendio se produjo por la quema de chalecos salvavidas debido a "un encendedor o una colilla" y descartó un "acto hostil".

Integrantes del segundo barco afectado denunciaron en sus redes sociales lo que asegura que fue un "segundo ataque" en poco más de 24 horas.

"El dispositivo sigue aquí, (en el barco) así que nadie puede negar lo sucedido", afirmó la cantante y activista italo-egipcia Leila Hegazy, en su cuenta de Instagram.

"La Flotilla Global Sumud continúa impávida. Nuestra travesía pacífica para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza y mantener una solidaridad inquebrantable con su pueblo avanza con determinación y resolución", dijo la organización tras los dos incidentes.

Sheinbaum confirma que mexicanos están bien tras primer reporte de ataque a la flotilla

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los seis connacionales que conforman la flotilla se encuentran bien.

Arlin Medrano, mexicana que integra la Global Sumud Flotilla, reportó que el barco “Familia” recibió drones que lanzaron fuego en aguas de Túnez.

“Todos se encuentran bien, el barco donde viajo yo junto con otras 21 personas no sufrió daños. Y la misión avanza sin miedo”, indicó.

La (“sumud” significa resiliencia en árabe) se define en su portal web como una organización independiente y no afiliada a ningún gobierno ni partido político.

Su objetivo es llevar alimentos, agua y medicinas a través de un convoy marítimo de aproximadamente 20 barcos y delegaciones de 44 países para romper el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza vía marítima.

