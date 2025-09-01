CEO polaco que arrebató gorra a niño en el US Open habla del incidente; esto dijo

Luego del incidente que puso a Piotr Szczerek en el ojo del huracán, por arrebatarle a un niño la gorra del tenista polaco, Kamil Majchrzak, se han dado a conocer supuestas declaraciones hechas por el empresario en redes sociales respecto al evento.

Diversos usuarios en plataformas digitales han compartido una imagen de la presunta postura de Piotr Szczerek sobre el incidente en el que se vio involucrado en el US Open y que se volvió viral en redes sociales.

En el clip viral se puede ver al tenista de 29 años, Kamil Majchrzak, compartir un momento con sus seguidores y fans al final de su encuentro competitivo.

Momento en el que Piotr Szczerek le quita la gorra del tenista polaco al menor, llamado Brock. Foto: X

Majchrzak quiso otorgarle su gorra a un niño de la audiencia llamado Brock, sin embargo, antes de que el menor pudiera tomar la gorra, Piotr Szczerek -CEO de la empresa polaca Drogbruk- se la robó y la guardó en la bolsa de su acompañante, ignorando por completo que el niño le estaba reclamando que el obsequio del deportista era para él.

NEW: Tennis star Kamil Majchrzak is looking for a young boy who had a hat snatched from him by a grown man at the US Open.



Majchrzak was seen trying to hand the boy his hat when a grown man took it and stashed it in a bag.



"After the match, I didn't record that my cap didn't… pic.twitter.com/JE5vGxjNxg — Collin Rugg (@CollinRugg) August 29, 2025

¿Qué dijo al respecto el CEO polaco, Piotr Szczerek?

Se presume que a través de Gowork -una plataforma digital para impulsar pequeñas empresas en Polonia-, Piotr Szczerek expresó su fuerte opinión respecto al tema.

En el presunto mensaje, el millonario admitió haber tomado la gorra e insinuó que lo hizo para "darle una lección" al niño, haciendo referencia a una frase que en México se puede traducir como que "el mundo es para los vivos".

"Como siempre he dicho, la vida es el primero que llega, el primero que se sirve", dice el supuesto comunicado.

Asimismo, en la imagen difundida, Szczerek pide no hacer un escándalo global por "una simple gorra" y hace un recordatorio sobre que "insultar a una figura pública está sujeto a responsabilidad legal", y que habrá represalias a quienes sigan difamando su nombre.

Supuesta declaración en redes sociales de Piotr Szczerek sobre el incidente en el US Open, en el que le arrebató la gorra de Kamil Majchrzak a un niño. Foto: X

Un final feliz para el pequeño Brock

Tras el incidente, el tenista Kamil Majchrzak, hizo un llamado a través de sus redes sociales, pidiendo a la comunidad ayudarlo a encontrar al niño al que se le arrebató su gorra.

Aclaró que, por estar prestando atención a otros fans, no se percató en ese momento de que Brock no había recibido su obsequio y quería remediar lo que seguramente, fue una experiencia decepcionante para el menor.

"Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no le llegó al niño...Hola chicos, ¿pueden ayudarme a encontrar al niño de mi partido?", escribió en una historia de Instagram el tenista.

Publicación de Kamil Majchrzak pidiendo ayuda para encontrar al niño. Foto: X

Con la ayuda de miles de usuarios, Kamil Majchrzak logró localizar al menor y a su familia y decidió programar un encuentro para regalarle otra gorra al niño y poder saludarlo.

Para darle seguimiento a su publicación original, el deportista compartió una foto del momento con sus seguidores a través de Instagram.

Publicación de Kamil Majchrzak tras el encuentro con Brok. Foto: X

