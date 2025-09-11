La ciudad de Lauderdale-by-the-Sea, en el sur de Florida, aprobó nombrar una calle en honor al presidente Donald Trump entre críticas de algunos residentes, quienes advirtieron de posibles daños al turismo por la "politización" y "controversia".

Los comisionados del Ayuntamiento de la ciudad, al norte de Miami y Fort Lauderdale, aprobaron con tres votos a favor y dos en contra una resolución para añadir el nombre de 'Donald J. Trump Drive' a la calle 'Sea Grape Drive', donde está la sede del Partido Republicano del condado de Broward.

La moción, respaldada por el alcalde Edmund Malkoon, busca "reconocer al presidente Trump y sus logros", entre los que cita su 'Grande y hermosa ley', aprobada este año en el Congreso para ampliar los recortes fiscales y presupuestarios.

Lee también Deportaciones en EU: jueza bloquea temporalmente esfuerzos para expulsar a niños guatemaltecos y hondureños

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP/Archivo

También asegura que la calle honra al mandatario porque "el presidente Trump ha trabajado para restablecer la democracia y el Estado de derecho a lo largo del mundo, al imponer sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua".

Con ello, suman al menos tres ciudades en Florida, residencia oficial de Trump, que han nombrado calles en honor al actual mandatario, pues el condado de Palm Beach aprobó en julio el 'President Donald J. Trump Boulevard', que conduce a Mar-a-Lago, y Hialeah en 2023 introdujo la President Donald J. Trump Avenue'.

La aprobación ocurrió pese a decenas de residentes de Lauderdale-by-the-Sea que acudieron a la sesión pública para manifestarse contra el nuevo nombre por considerarlo un riesgo para el turismo, aunque también hubo simpatizantes con mercancía alusiva a Trump.

Lee también Gobierno de Trump revocará visas a extranjeros en EU que "glorifiquen" asesinato de Charlie Kirk; "no son bienvenidos", dice Landau

"Está destinado a causar que las personas, que de otro vendrían aquí a gastar su tiempo y dinero, decidan ir a otro lado solo por la naturaleza divisoria, sin mencionar a la gente que vive aquí que se sentiría alienada", argumentó el ciudadano Patrick Ferguson.

Mientras que Linda Thompson indicó que esto va contra "la vibra amigable con las familias" de la ciudad.

"Cuando las personas están planeando sus vacaciones, pienso que lo último que quieren encontrar es una controversia política en las calles", opinó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es