Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

La mañanera de Sheinbaum, 11 de septiembre, minuto a minuto

Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Salud: IEPS a refrescos busca reducir consumo, no para incrementar el costo; alertan de colapso del sistema de salud

Ojeda pidió mando militar para auditorías internas de Marina

Rafael Ojeda fue un “alfil muy útil” para AMLO; Víctor Hernández analiza red de huachicol fiscal de la Marina en Con los de Casa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

Washington. El presidente de Estados Unidos, , anunció este jueves que condecorará al comentarista conservador , asesinado el miércoles en un evento universitario en Utah, con la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil del país, a título póstumo.

"Me complace anunciar que pronto le otorgaré a Charlie Kirk, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad", declaró durante el evento de conmemoración de las de los atentados del 11S en el Pentágono.

El líder republicano, de quien Kirk era un ferviente seguidor, calificó de "atroz" el asesinato del comentarista, quien recibió un disparo en el cuello el miércoles durante un debate en la .

Trump lo definió como "un gigante de su generación, un y una inspiración para millones de personas".

"Nuestras oraciones están con su maravillosa esposa, Erika, y sus hermosos hijos, personas maravillosas", agregó.

Flores junto al letrero de la Universidad del Valle de Utah en un monumento improvisado en honor al activista político Charlie Kirk el 11 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. Las autoridades siguen buscando a la persona que disparó y mató a Kirk en un evento en el campus el miércoles. Foto: AFP
Flores junto al letrero de la Universidad del Valle de Utah en un monumento improvisado en honor al activista político Charlie Kirk el 11 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. Las autoridades siguen buscando a la persona que disparó y mató a Kirk en un evento en el campus el miércoles. Foto: AFP

Las autoridades siguen buscando al , quien habría disparado desde el tejado de uno de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Kirk, de 31 años, casado y padre de dos hijos, era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de del año pasado y estuvo presente en los actos de investidura del mandatario.

