Más Información

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

Reducción del espacio 420 en Glorieta Violeta fue para liberar paso peatonal: Gobierno capitalino; acción fue unilateral, dice colectivo

Reducción del espacio 420 en Glorieta Violeta fue para liberar paso peatonal: Gobierno capitalino; acción fue unilateral, dice colectivo

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

Decomisan metanfetamina y cocaína en cateos en Tlalpan y Coyoacán; droga tiene un valor superior a los 12 mdp

Decomisan metanfetamina y cocaína en cateos en Tlalpan y Coyoacán; droga tiene un valor superior a los 12 mdp

A revisión casi 22 mil autos de Nissan; Profeco alerta por falla en luces y sistema de frenos en este modelo

A revisión casi 22 mil autos de Nissan; Profeco alerta por falla en luces y sistema de frenos en este modelo

Aseguran y destruyen 16 artefactos explosivos artesanales en Culiacán

Aseguran y destruyen 16 artefactos explosivos artesanales en Culiacán

“Que vengan las auditorías”, reta Paco Ignacio Taibo tras desecho de libros en San Diego

“Que vengan las auditorías”, reta Paco Ignacio Taibo tras desecho de libros en San Diego

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

Detienen a dos hombres relacionados con robo en plaza comercial de la Benito Juárez

Detienen a dos hombres relacionados con robo en plaza comercial de la Benito Juárez

El Pentágono creó una medalla por defender la frontera con México. En un comunicado, el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, dijo que "con vigencia de inmediato, se establece la (MBDM) para reconocer a los miembros del servicio desplegados en la frontera internacional de Estados Unidos con México por el apoyo del Departamento de Defensa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos".

Hegseth añadió que "los miembros del servicio deben haber sido asignados, adjuntos o detallados permanentemente a una unidad que se desplegó para participar en una operación militar designada del Departamento de Defensa en apoyo de CBP dentro del área de elegibilidad durante 30 días consecutivos o no consecutivos, desde el 20 de enero hasta una fecha de terminación futura a ser determinada".

Agregó que "el área de elegibilidad es tierra estadounidense dentro de 100 millas náuticas desde la frontera internacional con México dentro de Texas, incluida la ciudad de San Antonio, así como Nuevo México, Arizona, California y las aguas estadounidenses adyacentes hasta 24 millas náuticas".

Lee también

"Asegurar la frontera sur, proteger la integridad territorial de Estados Unidos y defender nuestra patria son prioridades del Departamento de Defensa", afirmó Anthony J. Tata, subsecretario de Defensa para Personal y Preparación.

¿Cómo es la Medalla de Defensa Fronteriza de México?

Según el Instituto de Heráldica, "la MBDM es idéntica a la Medalla de Servicio Fronterizo Mexicano, acuñada en 1918, por el servicio en 1916 y 1917 en el estado mexicano de Chihuahua y en el lado estadounidense en las cercanías de las fronteras de Nuevo México y Texas con México.

La Medalla de Defensa Fronteriza de México se muestra en el Pentágono, el 20 de agosto de 2025. La medalla se otorgará a los miembros del servicio desplegados en la frontera internacional de Estados Unidos con México por el apoyo del Departamento de Defensa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Foto: Departamento de Defensa
La Medalla de Defensa Fronteriza de México se muestra en el Pentágono, el 20 de agosto de 2025. La medalla se otorgará a los miembros del servicio desplegados en la frontera internacional de Estados Unidos con México por el apoyo del Departamento de Defensa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Foto: Departamento de Defensa

Las medallas son de bronce. En el anverso hay una espada romana envainada que cuelga de una placa, junto con una inscripción que dice "Por servicio en la frontera con México".

Lee también

En el mensaje se añadió que "el Instituto de Heráldica del Ejército de EU agilizará la adquisición de MBDM fabricadas según los estándares del Departamento de Defensa, y la Agencia de Logística de Defensa agilizará el proceso de adquisición y colocación de MBDM en el sistema de suministro para garantizar la disponibilidad oportuna del premio para los miembros del servicio y los veteranos que califiquen".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana