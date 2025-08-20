Más Información

Miembros de la patrulla fronteriza de y policías de México realizaron este miércoles un operativo de vigilancia conjunta para detectar a posibles migrantes indocumentados, observó la AFP.

Estos "operativos espejo" se llevan a cabo desde hace cuatro años en diferentes puntos de la frontera, de tres mil 100 kilómetros, para contrarrestar el , drogas y armas, según sus responsables.

En su respectivo territorio, los agentes recorrieron este miércoles en camionetas y un helicóptero un tramo del muro fronterizo que separa a la mexicana Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) de las estadounidenses Sunland Park y Santa Teresa (Nuevo México).

Las operaciones a lo largo de la vasta frontera se intensificaron desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró una guerra a la migración irregular y al tráfico de fentanilo.

Los cruces de personas indocumentadas "han bajado hasta 95%", aseguró Alex Bastidas, supervisor de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) en declaraciones en Sector El Paso, un área desértica que es considerada de las más peligrosas para los migrantes.

"Son áreas muy desoladas, y claro que corren peligro, se les acaba la comida, el agua, y ahorita va subiendo la temperatura y eso es muy peligroso. No queremos encontrar más gente" muerta, señaló Bastidas.

En desarrollo de unos dos centenares de estos operativos se ha logrado el "rescate" de unas mil 500 personas que viajaban en condiciones riesgosas, indicó por su parte Luis Ángel Aguirre, oficial de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua.

"No vale la pena arriesgarse", afirmó el mando policial, que reportó además la detención de 120 personas sospechosas de secuestro, trata de personas y tráfico de armas, drogas y explosivos, en el marco de diferentes operaciones.

