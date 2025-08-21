Más Información
Elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y policías de México realizaron ayer miércoles un operativo de vigilancia conjunta para detectar posibles migrantes indocumentados.
En su respectivo territorio, los agentes recorrieron en camionetas y un helicóptero un tramo del muro fronterizo que separa a la mexicana Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) de las estadounidenses Sunland Park y Santa Teresa (Nuevo México).
Estos "operativos espejo" se llevan a cabo desde hace cuatro años en diferentes puntos de la frontera, de tres mil 100 kilómetros, para contrarrestar el tráfico de personas, drogas y armas, según sus responsables.
Las operaciones a lo largo de la vasta frontera se intensificaron desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró una guerra a la migración irregular y al tráfico de fentanilo.
Con información de AFP
