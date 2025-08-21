Más Información

Venezuela "colabora" con las FARC y ELN, acusa jefe de la DEA ; envían "cantidades récord de cocaína" a cárteles mexicanos

Venezuela "colabora" con las FARC y ELN, acusa jefe de la DEA ; envían "cantidades récord de cocaína" a cárteles mexicanos

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; se sumaría como colaborador de Hugo Aguilar

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; se sumaría como colaborador de Hugo Aguilar

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump por fraude civil en su empresa; "victoria total", dice Trump

Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump por fraude civil en su empresa; "victoria total", dice Trump

Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas Solano como representante ante el PJF; fue Consejero jurídico cuando era alcaldesa de Tlalpan

Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas Solano como representante ante el PJF; fue Consejero jurídico cuando era alcaldesa de Tlalpan

Morena extiende periodo de dirigencias estatales hasta 2027; busca "no generar divisiones" rumbo al proceso electoral

Morena extiende periodo de dirigencias estatales hasta 2027; busca "no generar divisiones" rumbo al proceso electoral

Sheinbaum llama “escritora de ciencia ficción” a Anabel Hernández; destaca fallo positivo para actrices

Sheinbaum llama “escritora de ciencia ficción” a Anabel Hernández; destaca fallo positivo para actrices

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Publica IECM proyectos ganadores de presupuesto participativo 2025; consulta en línea resultados por unidad territorial

Publica IECM proyectos ganadores de presupuesto participativo 2025; consulta en línea resultados por unidad territorial

Elementos de la de Estados Unidos y policías de México realizaron ayer miércoles un operativo de vigilancia conjunta para detectar posibles migrantes indocumentados.

Un vehículo militar estadounidense vigila la frontera durante la "Operación Espejo" que se lleva a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP
Un vehículo militar estadounidense vigila la frontera durante la "Operación Espejo" que se lleva a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

Lee también

Un helicóptero de la Policía patrulla la frontera bajo la "Operación Espejo" en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP
Un helicóptero de la Policía patrulla la frontera bajo la "Operación Espejo" en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

En su respectivo territorio, los agentes recorrieron en camionetas y un helicóptero un tramo del muro fronterizo que separa a la mexicana Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) de las estadounidenses Sunland Park y Santa Teresa (Nuevo México).

Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua durante un patrullaje del "Operativo Espejo", en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP
Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua durante un patrullaje del "Operativo Espejo", en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

Lee también

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua conversan con elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua conversan con elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

Estos "operativos espejo" se llevan a cabo desde hace cuatro años en diferentes puntos de la frontera, de tres mil 100 kilómetros, para contrarrestar el tráfico de personas, drogas y armas, según sus responsables.

Un helicóptero de la Policía de Chihuahua patrulla la frontera bajo la "Operación Espejo" en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP
Un helicóptero de la Policía de Chihuahua patrulla la frontera bajo la "Operación Espejo" en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

Lee también

Las operaciones a lo largo de la vasta frontera se intensificaron desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró una guerra a la migración irregular y al tráfico de fentanilo.

Con información de AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tren Maya sorprende con promoción 2x1 en boletos: así puedes aprovecharla. Foto: Adobe / EFE

Tren Maya sorprende con promoción 2x1 en boletos: así puedes aprovecharla

Infonavit lanza nuevo crédito en el que pide menos de 1080 puntos. Requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit lanza nuevo crédito en el que pide menos de 1080 puntos. Requisitos

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos