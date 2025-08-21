Elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y policías de México realizaron ayer miércoles un operativo de vigilancia conjunta para detectar posibles migrantes indocumentados.

Un vehículo militar estadounidense vigila la frontera durante la "Operación Espejo" que se lleva a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

Un helicóptero de la Policía patrulla la frontera bajo la "Operación Espejo" en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

En su respectivo territorio, los agentes recorrieron en camionetas y un helicóptero un tramo del muro fronterizo que separa a la mexicana Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) de las estadounidenses Sunland Park y Santa Teresa (Nuevo México).

Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua durante un patrullaje del "Operativo Espejo", en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua conversan con elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

Estos "operativos espejo" se llevan a cabo desde hace cuatro años en diferentes puntos de la frontera, de tres mil 100 kilómetros, para contrarrestar el tráfico de personas, drogas y armas, según sus responsables.

Un helicóptero de la Policía de Chihuahua patrulla la frontera bajo la "Operación Espejo" en coordinación con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Ciudad Juárez, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

Las operaciones a lo largo de la vasta frontera se intensificaron desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró una guerra a la migración irregular y al tráfico de fentanilo.

Con información de AFP

maot