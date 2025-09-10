Más Información

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones

Ellos son los hombres más ricos de EU, según Forbes; Elon Musk se mantiene en la cima por cuarto año consecutivo

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; "no es un tema recaudatorio"

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la "demolición" del Poder Judicial; "ocurrió frente a sus narices"

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

Orem, Utah. Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, recibió un disparo este miércoles durante un evento en una , según informó Turning Point.

Kirk, un firme aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, fue la única persona herida en el ataque.

Videos en redes sociales muestran que Kirk estaba sentado en una tienda de campaña con el logotipo del "American Comeback Tour" cuando se oyó un disparo y Kirk se desplomó en su asiento, mientras se veía sangre salir de su cuello; la multitud entró en pánico y comenzó a correr.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo", escribió Trump en Truth Social. "Un gran tipo en todos los sentidos. ¡QUE DIOS LO BENDIGA!".

Detienen a sospechoso del tiroteo

Un sospechoso se encuentra detenido y la policía está investigando el tiroteo, según informó la Universidad del Valle de Utah a los estudiantes en una alerta.

El mes pasado, el activista y podcaster conservador calificó el encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, como "una gran cosa".

