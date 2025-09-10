Orem, Utah. Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, recibió un disparo este miércoles durante un evento en una universidad de Utah, según informó Turning Point.

Kirk, un firme aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, fue la única persona herida en el ataque.

Videos en redes sociales muestran que Kirk estaba sentado en una tienda de campaña con el logotipo del "American Comeback Tour" cuando se oyó un disparo y Kirk se desplomó en su asiento, mientras se veía sangre salir de su cuello; la multitud entró en pánico y comenzó a correr.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo", escribió Trump en Truth Social. "Un gran tipo en todos los sentidos. ¡QUE DIOS LO BENDIGA!".

Detienen a sospechoso del tiroteo

Un sospechoso se encuentra detenido y la policía está investigando el tiroteo, según informó la Universidad del Valle de Utah a los estudiantes en una alerta.

El mes pasado, el activista y podcaster conservador calificó el encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, como "una gran cosa".

