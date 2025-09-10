Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

Isaac Del Toro continúa escribiendo historia; el mexicano conquista el Giro Della Toscana

Isaac Del Toro continúa escribiendo historia; el mexicano conquista el Giro Della Toscana

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

La noche del martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que efectuó un disparo al interior de un restaurante ubicado en la calle Chiapas y Medellín, en la colonia , alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la tarjeta informativa de la corporación, los policías acudieron al sitio tras recibir un reporte de disparos. Al arribar, el encargado del establecimiento señaló a un sujeto que momentos antes, mientras convivía e ingería bebidas alcohólicas con otras personas, sostuvo una discusión, sacó un arma de fuego y disparó hacia el techo del inmueble.

Lee también

Los uniformados aseguraron la pistola y procedieron a la detención del individuo, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, encargado de definir su situación jurídica.

En el lugar no se registraron personas lesionadas. Asimismo, las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y en la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona, en coordinación con instancias ministeriales, con el fin de integrar la carpeta de investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses