La noche del martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que efectuó un disparo al interior de un restaurante ubicado en la calle Chiapas y Medellín, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la tarjeta informativa de la corporación, los policías acudieron al sitio tras recibir un reporte de disparos. Al arribar, el encargado del establecimiento señaló a un sujeto que momentos antes, mientras convivía e ingería bebidas alcohólicas con otras personas, sostuvo una discusión, sacó un arma de fuego y disparó hacia el techo del inmueble.

Los uniformados aseguraron la pistola y procedieron a la detención del individuo, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, encargado de definir su situación jurídica.

En el lugar no se registraron personas lesionadas. Asimismo, las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y en la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona, en coordinación con instancias ministeriales, con el fin de integrar la carpeta de investigación.

