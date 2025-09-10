Más Información
Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses
Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU
Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex
NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua
Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; “no es un tema recaudatorio”
Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías
Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”
Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo
Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó que drones rusos estaban "violando" el espacio aéreo de Polonia, aliada de la OTAN, en una publicación en redes sociales.
"¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Ya estamos otra vez!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. La Casa Blanca anunció que pronto hablaría con su homólogo polaco, Karol Nawrocki.
Trump advirtió el fin de semana que estaba dispuesto a imponer más sanciones a Moscú por su guerra en Ucrania, tras expresar una creciente frustración con el presidente Vladimir Putin.
Pero el mandatario republicano ha evitado repetidamente criticar de forma directa a Putin, a quien recibió para una cumbre en Alaska en agosto pasado.
Lee también Polonia derriba drones, tras violación rusa de espacio aéreo
"El presidente Trump y la Casa Blanca están siguiendo los informes procedentes de Polonia, y hay planes para que el presidente Trump hable hoy con el presidente Nawrocki", dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.
Situación se acerca a un "conflicto abierto", dice Polonia tras drones rusos en su territorio
Polonia dijo que su espacio aéreo fue violado 19 veces por drones rusos y que al menos tres drones fueron derribados durante la noche después de que Varsovia y sus aliados de la OTAN ordenaran el despegue de aviones de combate.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que su país había reunido a otros miembros de la OTAN para conversaciones urgentes y advirtió que la situación se estaba acercando a un "conflicto abierto".
Lee también "Polonia nunca había estado más cerca de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial": Tusk; ve "provocación a gran escala"
La Unión Europea advirtió que Rusia estaba tratando de "poner a prueba la unidad" de los aliados occidentales.
El ministerio de Defensa de Rusia negó haber agredido a Polonia y la cancillería acusó a Varsovia de difundir "mitos" para escalar la guerra en Ucrania, que comenzó en 2022 con la invasión a gran escala de Moscú.
Rusia dice que no planeaba atacar objetivos en Polonia; se dice dispuesta a celebrar consultas con Varsovia
mcc