El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó que drones rusos estaban "violando" el espacio aéreo de Polonia, aliada de la , en una publicación en redes sociales.

"¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Ya estamos otra vez!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. La Casa Blanca anunció que pronto hablaría con su homólogo polaco, Karol Nawrocki.

Trump advirtió el fin de semana que estaba dispuesto a imponer más sanciones a Moscú por su , tras expresar una creciente frustración con el presidente Vladimir Putin.

Pero el mandatario republicano ha evitado repetidamente criticar de forma directa a Putin, a quien recibió para una cumbre en Alaska en agosto pasado.

"El presidente Trump y la Casa Blanca están siguiendo los informes procedentes de Polonia, y hay planes para que el presidente Trump hable hoy con el presidente Nawrocki", dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Situación se acerca a un "conflicto abierto", dice Polonia tras drones rusos en su territorio

Polonia dijo que su espacio aéreo fue violado 19 veces por drones rusos y que al menos tres drones fueron derribados durante la noche después de que Varsovia y sus aliados de la OTAN ordenaran el despegue de aviones de combate.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que su país había reunido a otros miembros de la OTAN para conversaciones urgentes y advirtió que la situación se estaba acercando a un "conflicto abierto".

La Unión Europea advirtió que Rusia estaba tratando de "poner a prueba la unidad" de los aliados occidentales.

El ministerio de Defensa de Rusia negó haber agredido a Polonia y la cancillería acusó a Varsovia de difundir "mitos" para escalar la guerra en Ucrania, que comenzó en 2022 con la invasión a gran escala de Moscú.

