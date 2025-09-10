Moscú.- El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que no planeaba atacar objetivos en el territorio de Polonia, en respuesta a las acusaciones sobre una incursión con drones en el espacio aéreo polaco.

"No se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia", señala el comunicado castrense publicado en Telegram, en el que la Defensa rusa se muestra dispuesto a celebrar consultas con Varsovia.

Polonia dijo el miércoles que varios drones rusos ingresaron a su territorio durante varias horas y fueron derribados con la ayuda de aliados de la OTAN, describiendo la incursión como un "acto de agresión" realizado durante una oleada de ataques rusos sobre Ucrania.

En tanto, el embajador estadounidense ante el bloque transatlántico, Matthew Whitaker, afirmó que Estados Unidos apoya a sus aliados de la OTAN.

"Apoyamos a nuestros aliados de la OTAN frente a estas violaciones del espacio aéreo y defenderemos cada centímetro del territorio" de la Alianza, afirmó en X el diplomático de EU. Con información de AP y AFP

