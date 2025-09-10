Cracovia. La violación del espacio aéreo polaco con drones rusos provocó este miércoles el mayor choque de Rusia con la OTAN desde el comienzo de la guerra en Ucrania y llevó a que Polonia dijera que "nunca hemos estado más cerca de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial" e invocara el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, habló este miércoles ante el Parlamento de una "agresión" sin precedentes en la que al menos 19 drones rusos violaron su espacio aéreo, dando lugar a una situación que el jefe de gobierno describió como "la más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".

En una intervención al comienzo de un Consejo de Ministros extraordinario, Tusk dijo "que es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un Estado miembro de la OTAN y por eso todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio".

Aunque afirmó que "no hay motivo para afirmar que nos encontramos en estado de guerra", calificó los incidentes de "provocación a gran escala" y ordenó invocar el artículo 4 de la OTAN para llamar a consultas a los aliados.

Este artículo señala que "los aliados se consultarán siempre que, a juicio de alguno de ellos, su integridad territorial, independencia política o seguridad se vea amenazada".

Rusia, por su parte, ha negado "tener intenciones de atacar Polonia" a través de su portavoz, Dmitri Peskov, y el encargado de negocios ruso en Varsovia, Andréi Ordash, que recibirá una nota de protesta formal, aseguró hoy que las acusaciones sobre la incursión eran "infundadas".

Lee también Rusia dice que no planeaba atacar objetivos en Polonia; se dice dispuesta a celebrar consultas con Varsovia

En una declaración transmitida a AFP, la embajada rusa en Polonia dijo que las autoridades polacas no le habían proporcionado "pruebas" que indicaran que esos drones eran de origen ruso. "Estos hechos concretos desmienten por completo los mitos que Polonia vuelve a difundir para agravar la crisis en Ucrania", añadió la embajada.

Un desafío para las defensas antiaéreas

Durante la noche del martes al miércoles, el ejército polaco detectó una oleada de incursiones en su espacio aéreo y la incursión de 19 objetos que resultaron ser drones, al menos tres de los cuales fueron derribados en vuelo.

Hasta el momento se han encontrado los restos de ocho drones en las regiones orientales y centrales del país, además de un misil, que muy probablemente fue disparado por las defensas polacas para interceptar a un dron, con el resultado de leves daños materiales en una casa y un coche aparcado.

Condena internacional por drones rusos en espacio aéreo de Polonia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el ataque y reafirmó la plena solidaridad de Europa con Polonia, al tiempo que insistió un décimonoveno paquete de sanciones, una retirada más rápida de los combustibles fósiles rusos y el uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la respuesta de la Alianza y de los países miembros como "muy eficaz" y recordó el compromiso de defender "cada centímetro del territorio de la OTAN".

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó "plena solidaridad con Polonia" y calificó la violación del espacio aéreo europeo de "inaceptable".

Lee también Polonia derriba drones, tras violación rusa de espacio aéreo

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el miércoles la "inaceptable" violación por Rusia del espacio aéreo de Polonia y exhortó a Moscú a poner fin a esa "huida adelante" que condenó "con la mayor firmeza".

"La incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante un ataque liderado por Rusia contra Ucrania es simplemente inaceptable. La condeno con la mayor firmeza", dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El canciller alemán, Friedrich Merz, condenó enérgicamente la "agresiva actuación" de Rusia tras violar este país la pasada madrugada con drones armados el espacio aéreo polaco.

"Rusia ha puesto en peligro vidas humanas en un Estado que pertenece a la OTAN y a la UE. Esta conducta imprudente se suma a una larga cadena de provocaciones en la región del Báltico y en el flanco oriental de la OTAN", indicó en un breve comunicado.

Lee también Polonia coloca defensas aéreas en alerta máxima tras presunta incursión de drones rusos; argumenta es para garantizar su seguridad

El presidente estadounidense, Donald Trump, posteó en Truth Social: "Qué pasa con Rusia violando con drones el espacio aéreo de Polonia? Aquí vamos".

Un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato dijo a la AFP que "el presidente Trump y la Casa Blanca están siguiendo los informes provenientes de Polonia, y hay planes para que el presidente Trump hable hoy con el presidente [polaco, Karol] Nawrocki".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc