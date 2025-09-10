Muere influencer Charlie Kirk en tiroteo; esta fue la última publicación del aliado de Trump en Instagram

Este miércoles 10 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del influencer conservador, Charlie Kirk, tras ser baleado en una universidad en Utah.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", escribió el republicano en su red, Truth Social.

Kirk era conocido en la esfera política de EU por ser un aliado cercano de Trump, se encontraba dando un discurso en la Universidad del Valle de Utah, cuando una bala le impactó en el cuello.

Charlie Kirk, influencer estadounidense baleado en Utah. (10/09/25) Foto: AP

Esta fue la última publicación del influencer Charlie Kirk en Instagram

Charlie Kirk de 31 años, era conocido en plataformas digitales por ser director general y cofundador de la organización juvenil conservadora, Turning Point USA. Dicha organización se encarga de llevar la visión de los estadounidenses conservadores a todos los campus universitarios de Estados Unidos, por tal motivo, Kirk se encontraba inmerso en diversos temas de actualidad y compartía sus opiniones.

Aunado a ello, su última publicación en Instagram fue referente a la agresión que sufrió una refugiada ucraniana al ser apuñalada por un hombre con historial delictivo, mientras viajaba en el transporte público el pasado 22 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte.

El video recientemente se volvió viral en redes sociales, conmocionando al mundo entero, a lo que Kirk compartió una captura de la cara de terror de la víctima del ataque, identificada como Iryna Zarutska de 23 años y escribió: “América nunca será la misma”.

Esta fue la última publicación de Charlie Kirk en Instagram. Foto: Captura de pantalla

*Con información de AP

