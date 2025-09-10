Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

La presidenta externó su solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas que fallecieron, así como de los lesionados en la esta tarde en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En sus redes sociales, la jefa del indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa (Sedena) y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada y las autoridades capitalinas para atender a las y los afectados.

La Mandataria federal también expreso su reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados (10/09/2025). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados (10/09/2025). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

"Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa.

"La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, Clara Brugada , y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados. Asimismo, expreso mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso".

Aspectos de daños por accidente de volcadura que provoca explosión de Pipa de Gas LP en el Puente de la Concordia este 10 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
Aspectos de daños por accidente de volcadura que provoca explosión de Pipa de Gas LP en el Puente de la Concordia este 10 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

