Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, , informó que debido a la en el puente de la Concordia, a la altura de Metro Santa Martha Acatitla, hay tres personas muertas y la lista de heridos ascendió a 70.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió el momento exacto en el que la pipa volcó mientras circulaba en el puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa con Los Reyes La Paz.

El siniestro que causó quemaduras de segundo y tercer grado, duró sólo 31 segundos, pues inició a las 14:20:03 y la explosión terminó a las 14:20:34.

En el video de la cámara del C5, capta un convoy del Metro de la CDMX en la estación Santa Martha Acatitla, al fondo la pipa de Silza del Grupo Tomza pasa entre los árboles de la zona.

De acuerdo con la autoridades capitalinas, se trató de una volcadura y un choque, sin embargo, en el video no se ve que pasa exactamente.

Inmediatamente después de pasar entre los árboles, una nube blanca se extiende por el puente de la Concordia, por aproximadamente de 500 metros.

Luego, una gran columna fuego calcina todo lo que hay a su paso y no permanece mucho tiempo encendida.

Lista completa de heridos

Clara Brugada informó que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de México y posteó la lista completa de los heridos.

Aunque aún permanecen tres personas en calidad de desconocidas.

