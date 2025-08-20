Más Información

Dos en la zona natural de los Everglades afectaron este miércoles un área total de 748 hectáreas, lo que ha provocado humaredas y alertas de calidad del aire en ciudades del sur de Florida como Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros al norte de .

El Servicio Forestal de Florida reportaba por la mañana un fuego de 647 hectáreas y otro de 101 hectáreas en la zona norte de los Everglades, Florida, ambos con un nivel de 0 % de contención, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP
El Servicio Forestal de Florida reportaba por la mañana un fuego de 647 hectáreas y otro de 101 hectáreas en la zona norte de los Everglades, Florida, ambos con un nivel de 0 % de contención, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

Un hombre graba con su celular las columnas de humo de un incendio forestal en los Everglades, Florida, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP
Un hombre graba con su celular las columnas de humo de un incendio forestal en los Everglades, Florida, el 20 de agosto de 2025. Foto: AFP

El Servicio Forestal de Florida reportaba por la mañana un fuego de 647 hectáreas y otro de 101 hectáreas en la zona norte de los Everglades, ambos con un nivel de 0 % de contención y con causas aún desconocidas.

Columnas de humo se elevan provenientes de un incendio forestal en los Everglades, Florida, el 20 de agosto de 2025. Según el Servicio Forestal de Florida aproximadamente 2,000 acres arden entre dos incendios forestales; actualmente no se reportan estructuras en peligro. Foto: AFP
Columnas de humo se elevan provenientes de un incendio forestal en los Everglades, Florida, el 20 de agosto de 2025. Según el Servicio Forestal de Florida aproximadamente 2,000 acres arden entre dos incendios forestales; actualmente no se reportan estructuras en peligro. Foto: AFP

Varias personas pescan en un canal mientras el humo de un incendio forestal se eleva en los Everglades, Florida, el 20 de agosto de 2025. Estados Unidos ha registrado 44.130 incendios forestales en lo que va del año, un 68 % más que los 26.240 del mismo periodo del año anterior, según el National Interagency Fire Center del Gobierno de Estados Unidos. Foto: AFP
Varias personas pescan en un canal mientras el humo de un incendio forestal se eleva en los Everglades, Florida, el 20 de agosto de 2025. Estados Unidos ha registrado 44.130 incendios forestales en lo que va del año, un 68 % más que los 26.240 del mismo periodo del año anterior, según el National Interagency Fire Center del Gobierno de Estados Unidos. Foto: AFP

Los Everglades, zona de humedales de más de 610.000 hectáreas con más de 20 especies en peligro de extinción o amenazadas como panteras, cocodrilos y caimanes, ha ganado notoriedad en los últimos dos meses por la apertura del centro de detención migratoria '', aunque el fuego está lejos de este sitio.

