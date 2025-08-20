Más Información
Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso
Guatemala confirma 161 mexicanos refugiados ante guerra entre cártel de Sinaloa y CJNG; son originarias de Frontera Comalapa
Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN
Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa
Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen
Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia; FGR le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa
Sheinbaum: Desde el sexenio de AMLO se pusieron límites a la DEA en México; asegura que continúan los términos
"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía
En 6 meses se han detenido a más de 6 mil personas en la Operación Frontera Norte; aseguran más de 5 mil armas de fuego
Ataque con explosivos en Tepalcatepec, Michoacán afectó al ganado; reportan al menos una docena de animales muertos
Dos incendios forestales en la zona natural de los Everglades afectaron este miércoles un área total de 748 hectáreas, lo que ha provocado humaredas y alertas de calidad del aire en ciudades del sur de Florida como Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros al norte de Miami.
Lee también España bajo fuego: Incendios forestales y ola de calor dejan más de mil muertos en el país
El Servicio Forestal de Florida reportaba por la mañana un fuego de 647 hectáreas y otro de 101 hectáreas en la zona norte de los Everglades, ambos con un nivel de 0 % de contención y con causas aún desconocidas.
Lee también FOTOS: Incendios forestales en España queman una superficie récord en las últimas décadas
Los Everglades, zona de humedales de más de 610.000 hectáreas con más de 20 especies en peligro de extinción o amenazadas como panteras, cocodrilos y caimanes, ha ganado notoriedad en los últimos dos meses por la apertura del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', aunque el fuego está lejos de este sitio.
maot