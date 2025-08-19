Más Información
España seguía combatiendo varios incendios forestales de grandes dimensiones el martes en una de las temporadas de incendios más destructivas del país en las últimas décadas, a pesar del descenso de las temperaturas en la península Ibérica.
Miles de bomberos, apoyados por soldados y aviones cisterna, continuaron luchando contra las llamas que arrasaban bosques secos, especialmente severos en el noroeste de España, donde la agencia meteorológica del país, AEMET, informó de un riesgo de incendio aún "muy alto o extremo", especialmente en la región noroccidental de Galicia.
Los incendios en España, que se han cobrado la vida de cuatro personas este año, han quemado más de 382.000 hectáreas (unas 1.475 millas cuadradas), según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea. Es más del doble del tamaño del área metropolitana de Londres.
