EU dice estar preparado para usar "todo su poder" y frenar el narcotráfico en Venezuela; confirma despliegue militar

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Sheinbaum celebra "el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo"; el 1 de septiembre "va a ser mejor", dice

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Brugada confía en que ciudadanía preste sus videocámaras; buscan reforzar estrategia de videovigilancia en CDMX

Audiencia sigue para esposa e hijo de "Lord Pádel"; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

seguía combatiendo varios de grandes dimensiones el martes en una de las temporadas de incendios más destructivas del país en las últimas décadas, a pesar del descenso de las temperaturas en la península Ibérica.

Residentes y autoridades combaten un incendio que avanza hacia el pueblo de Rebordondo, cerca de Ourense, en el noroeste de España, el lunes 18 de agosto de 2025. Varios incendios forestales permanecen activos en la provincia de Ourense los cuales han calcinado más de 62.000 hectáreas Foto: AP
Residentes y autoridades combaten un incendio que avanza hacia el pueblo de Rebordondo, cerca de Ourense, en el noroeste de España, el lunes 18 de agosto de 2025. Varios incendios forestales permanecen activos en la provincia de Ourense los cuales han calcinado más de 62.000 hectáreas Foto: AP

Vista general de San Vicente de Leira, en la provincia de Ourense, al noroeste de España, tras un incendio forestal, el 19 de agosto de 2025. Foto: AFP
Vista general de San Vicente de Leira, en la provincia de Ourense, al noroeste de España, tras un incendio forestal, el 19 de agosto de 2025. Foto: AFP

Miles de bomberos, apoyados por soldados y aviones cisterna, continuaron luchando contra las llamas que arrasaban bosques secos, especialmente severos en el noroeste de España, donde la agencia meteorológica del país, AEMET, informó de un riesgo de incendio aún "muy alto o extremo", especialmente en la región noroccidental de Galicia.

Residentes y bomberos combaten un incendio que avanza hacia el pueblo de Rebordondo, cerca de Ourense, en el noroeste de España, el lunes 18 de agosto de 2025. Foto: AP
Residentes y bomberos combaten un incendio que avanza hacia el pueblo de Rebordondo, cerca de Ourense, en el noroeste de España, el lunes 18 de agosto de 2025. Foto: AP

Una residente y un bombero tratan de sofocar un incendio que avanza hacia el pueblo de Rebordondo, España, el lunes 18 de agosto de 2025. Foto: AP
Una residente y un bombero tratan de sofocar un incendio que avanza hacia el pueblo de Rebordondo, España, el lunes 18 de agosto de 2025. Foto: AP

Los incendios en España, que se han cobrado la vida de cuatro personas este año, han quemado más de 382.000 hectáreas (unas 1.475 millas cuadradas), según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea. Es más del doble del tamaño del área metropolitana de Londres.

Imagen de un helicóptero combatiendo un incendio forestal en Courel (Lugo). Foto: EFE
Imagen de un helicóptero combatiendo un incendio forestal en Courel (Lugo). Foto: EFE

