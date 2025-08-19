España seguía combatiendo varios incendios forestales de grandes dimensiones el martes en una de las temporadas de incendios más destructivas del país en las últimas décadas, a pesar del descenso de las temperaturas en la península Ibérica.

Residentes y autoridades combaten un incendio que avanza hacia el pueblo de Rebordondo, cerca de Ourense, en el noroeste de España, el lunes 18 de agosto de 2025. Varios incendios forestales permanecen activos en la provincia de Ourense los cuales han calcinado más de 62.000 hectáreas Foto: AP

Lee también Migrantes ahora prefieren España en lugar de Cd. Juárez

Vista general de San Vicente de Leira, en la provincia de Ourense, al noroeste de España, tras un incendio forestal, el 19 de agosto de 2025. Foto: AFP

Miles de bomberos, apoyados por soldados y aviones cisterna, continuaron luchando contra las llamas que arrasaban bosques secos, especialmente severos en el noroeste de España, donde la agencia meteorológica del país, AEMET, informó de un riesgo de incendio aún "muy alto o extremo", especialmente en la región noroccidental de Galicia.

Residentes y bomberos combaten un incendio que avanza hacia el pueblo de Rebordondo, cerca de Ourense, en el noroeste de España, el lunes 18 de agosto de 2025. Foto: AP

Lee también FOTOS: Incendios forestales en España dejan impresionantes imágenes de la devastación

Una residente y un bombero tratan de sofocar un incendio que avanza hacia el pueblo de Rebordondo, España, el lunes 18 de agosto de 2025. Foto: AP

Los incendios en España, que se han cobrado la vida de cuatro personas este año, han quemado más de 382.000 hectáreas (unas 1.475 millas cuadradas), según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea. Es más del doble del tamaño del área metropolitana de Londres.

Imagen de un helicóptero combatiendo un incendio forestal en Courel (Lugo). Foto: EFE

Lee también España pide ayuda a la UE para combatir incendios; solicita le presten aviones especializados en lucha contra fuego

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot