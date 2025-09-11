El Buró Federal de Investigaciones (FBI) difundió fotos de una "persona de interés" en el asesinato de Charlie Kirk, influencer cercano al presidente Donald Trump, mientras los investigadores solicitan información al público.

Se cree que el sospechoso saltó desde un tejado y huyó al barrio tras disparar un tiro, durante un evento de Kirk el miércoles en una universidad en Utah, y aún no ha sido identificado, según informaron las autoridades el jueves.

También revelaron que han recuperado un rifle de alta potencia con cerrojo que creen que se utilizó en el ataque y que están revisando las imágenes de video de la persona que creen responsable.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el homicidio de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah", señaló el FBI en un comunicado. Proporcionó un número para dar información: 1-800-CALL-FBI.

El tirador parecía tener edad universitaria y se mezcló en el campus universitario donde Kirk fue asesinado el miércoles, dijo Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. Se desconoce hasta dónde avanzó el agresor, aunque las autoridades dicen que los bosques cercanos donde se encontró el rifle ya están asegurados.

FBI a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Arma tenían inscripciones que podrían reflejar ideología "transgénero y antifascista": Wall Street Journal

El arma podría ser un rifle calibre .30, que se puede usar para cazar animales de tamaño mediano, informó este jueves el diario The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal asegura, también citando a las mismas fuentes anónimas, que el rifle en poder de las autoridades tenía un cartucho usado en la récamara y que había otros tres sin usar en el cargador que tenían inscripciones grabadas.

Esas inscripciones podrían reflejar ideología "transgénero y antifascista", según el diario, que no detalla con texto o imágenes para corroborar esas afirmaciones.

Kirk, conocido por celebrar foros en centros de enseñanza de Estados Unidos en los que debatía con alumnos a cuenta de sus valores ultraconservadores, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU), en la localidad de Orem.

