Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Salud: IEPS a refrescos busca reducir consumo, no para incrementar el costo; alertan de colapso del sistema de salud

Ojeda pidió mando militar para auditorías internas de Marina

Rafael Ojeda fue un “alfil muy útil” para AMLO; Víctor Hernández analiza red de huachicol fiscal de la Marina en Con los de Casa

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

Restablecen circulación en Puente de la Concordia; Calzada Ignacio Zaragoza opera con normalidad

A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) difundió fotos de una "persona de interés" en el , influencer cercano al presidente , mientras los investigadores solicitan información al público.

Se cree que el sospechoso saltó desde un tejado y huyó al barrio tras disparar un tiro, durante un evento de Kirk el miércoles en una , y aún no ha sido identificado, según informaron las autoridades el jueves.

También revelaron que han recuperado un rifle de alta potencia con cerrojo que creen que se utilizó en el ataque y que están revisando las imágenes de video de la persona que creen responsable.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el homicidio de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah", señaló el FBI en un comunicado. Proporcionó un número para dar información: 1-800-CALL-FBI.

El tirador parecía tener edad universitaria y se mezcló en el campus universitario donde Kirk fue asesinado el miércoles, dijo Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. Se desconoce hasta dónde avanzó el agresor, aunque las autoridades dicen que los bosques cercanos donde se encontró el rifle ya están asegurados.

FBI a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
FBI a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Arma tenían inscripciones que podrían reflejar ideología "transgénero y antifascista": Wall Street Journal

El arma podría ser un rifle calibre .30, que se puede usar para cazar animales de tamaño mediano, informó este jueves el diario The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal asegura, también citando a las mismas fuentes anónimas, que el rifle en poder de las autoridades tenía un cartucho usado en la récamara y que había otros tres sin usar en el cargador que tenían inscripciones grabadas.

Esas inscripciones podrían reflejar ideología "transgénero y antifascista", según el diario, que no detalla con texto o imágenes para corroborar esas afirmaciones.

Kirk, conocido por celebrar foros en centros de enseñanza de Estados Unidos en los que debatía con alumnos a cuenta de sus valores ultraconservadores, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU), en la localidad de Orem.

