Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad, critica Consejo Nacional Agropecuario

...Berdegué afirma que la ganadería es segura y la plaga está contenida en el sur de México

Manuel Espino, panista por 33 años, coordinador de giras con Fox... ahora defensor de AMLO y diputado de Morena

Depresión tropical Trece-E provoca alerta por intensas lluvias en estos estados

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

El gobierno brasileño rechazó este jueves las "amenazas" proferidas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que aseguró que Washington "responderá en consecuencia" a la "injusta" condena por golpismo al expresidente ultraderechista.

"Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, (...) no intimidarán a nuestra democracia", señaló en X la cancillería brasileña.

El gobierno de Donald Trump ha apoyado abiertamente a Bolsonaro durante el juicio por intento de golpe de Estado. En agosto, impuso aranceles de 50% a algunos productos brasileños.

