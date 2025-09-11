Más Información
Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica
Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios
Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas
Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto
Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad, critica Consejo Nacional Agropecuario
Manuel Espino, panista por 33 años, coordinador de giras con Fox... ahora defensor de AMLO y diputado de Morena
“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa
El gobierno brasileño rechazó este jueves las "amenazas" proferidas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que aseguró que Washington "responderá en consecuencia" a la "injusta" condena por golpismo al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
"Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (...) no intimidarán a nuestra democracia", señaló en X la cancillería brasileña.
El gobierno de Donald Trump ha apoyado abiertamente a Bolsonaro durante el juicio por intento de golpe de Estado. En agosto, impuso aranceles de 50% a algunos productos brasileños.
