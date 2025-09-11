El gobierno brasileño rechazó este jueves las "amenazas" proferidas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que aseguró que Washington "responderá en consecuencia" a la "injusta" condena por golpismo al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

"Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (...) no intimidarán a nuestra democracia", señaló en X la cancillería brasileña.

Lee también Condena a Bolsonaro: ¿Qué opciones legales tiene tras ser declarado culpable por golpismo?

El gobierno de Donald Trump ha apoyado abiertamente a Bolsonaro durante el juicio por intento de golpe de Estado. En agosto, impuso aranceles de 50% a algunos productos brasileños.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa