Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Corte Suprema de Brasil declara a Bolsonaro culpable de intento golpista

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Presenta Morena ruta para aprobación del PEF 2026; habrá parlamento abierto

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

"Fue muy duro porque yo también tengo una bebé"; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Washington.- El presidente de Estados Unidos, , se declaró este jueves “sorprendido” por la condena del expresidente brasileño por intentar revertir el orden democrático, y defendió a su aliado calificándolo como un “buen hombre”.

El mandatario republicano dio estas declaraciones a la prensa en los jardines de la pero no respondió a la pregunta de si planea imponer nuevas sanciones a Brasil por el juicio a Bolsonaro.

"Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder", expresó Trump.

Fotografiado a través de una puerta, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en la entrada de su casa donde se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia, Brasil, el martes 2 de septiembre de 2025. Foto: AP/Archivo
Fotografiado a través de una puerta, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en la entrada de su casa donde se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia, Brasil, el martes 2 de septiembre de 2025. Foto: AP/Archivo

El presidente comparó además el proceso judicial de Bolsonaro con el que pasó él mismo cuando fue imputado por presuntamente instigar el asalto al Capitolio de 2021, una causa que fue desestimada cuando el republicano ganó las elecciones del año pasado.

"Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya", expresó el mandatario.

Trump impuso semanas atrás un arancel del 50 % sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro, una medida rechazada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La administración estadounidense sancionó además y prohibió la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una "caza de brujas".

Bolsonaro fue declarado culpable este jueves de haber atentado contra el orden democrático por la Primera Sala de la Corte Suprema, en un fallo que concluyó con cuatro votos contra uno.

Tras la declaración de culpabilidad, los cinco jueces discutirán, en principio este viernes, las condenas que serán aplicadas, que pueden llegar a 43 años de cárcel.

Según la acusación de la , Bolsonaro lideró una conspiración para evitar que Lula, ganador de las elecciones de 2022, asumiera el poder.

El líder progresista fue investido finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha asaltaron con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.

