Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este jueves “sorprendido” por la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático, y defendió a su aliado calificándolo como un “buen hombre”.
El mandatario republicano dio estas declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca pero no respondió a la pregunta de si planea imponer nuevas sanciones a Brasil por el juicio a Bolsonaro.
"Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder", expresó Trump.
Lee también Sale de EU avión con más de 300 inmigrantes surcoreanos; fueron detenidos en redada a Hyundai
El presidente comparó además el proceso judicial de Bolsonaro con el que pasó él mismo cuando fue imputado por presuntamente instigar el asalto al Capitolio de 2021, una causa que fue desestimada cuando el republicano ganó las elecciones del año pasado.
"Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya", expresó el mandatario.
Trump impuso semanas atrás un arancel del 50 % sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro, una medida rechazada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La administración estadounidense sancionó además y prohibió la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una "caza de brujas".
Lee también Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro; cuarta jueza ve "pruebas concluyentes" de que intentó un golpe de Estado
Bolsonaro fue declarado culpable este jueves de haber atentado contra el orden democrático por la Primera Sala de la Corte Suprema, en un fallo que concluyó con cuatro votos contra uno.
Tras la declaración de culpabilidad, los cinco jueces discutirán, en principio este viernes, las condenas que serán aplicadas, que pueden llegar a 43 años de cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía General, Bolsonaro lideró una conspiración para evitar que Lula, ganador de las elecciones de 2022, asumiera el poder.
El líder progresista fue investido finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha asaltaron con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.
es/RMLGV