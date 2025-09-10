Más Información

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja al menos 57 heridos; sigue aquí la cobertura

Trump reporta la muerte del influencer Charlie Kirk; el activista recibió un disparo durante un evento en Utah

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Suspenden orden de aprehensión contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol; había sido detenido en la CDMX

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Un juez federal bloqueó el miércoles las restricciones impuestas por el gobierno del presidente a los servicios para migrantes que están en el país sin los permisos adecuados, incluyendo el programa federal de preescolar Head Start, clínicas de salud y educación para adultos.

La orden del juez en el Tribunal de Distrito de en Rhode Island se aplica a 20 estados y al Distrito de Columbia, cuyos secretarios de Justicia, todos demócratas, demandaron al gobierno. La decisión pausa la interpretación de la política federal por parte de la Casa Blanca mientras se decide el caso.

Los beneficios públicos individuales, como los cupones de alimentos y la ayuda financiera para la universidad, han estado en gran medida fuera del alcance de las personas que están en el país sin estatus legal, pero las nuevas normas y directrices del gobierno limitaron su acceso a algunos programas a nivel comunitario.

La demanda de los estados alegó que el gobierno no siguió el proceso de creación de normas y no proporcionó el aviso necesario sobre las condiciones impuestas sobre fondos federales. También sostiene que los cambios provocarán daños importantes.

