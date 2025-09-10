Más Información
Un juez federal bloqueó el miércoles las restricciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a los servicios para migrantes que están en el país sin los permisos adecuados, incluyendo el programa federal de preescolar Head Start, clínicas de salud y educación para adultos.
La orden del juez en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Rhode Island se aplica a 20 estados y al Distrito de Columbia, cuyos secretarios de Justicia, todos demócratas, demandaron al gobierno. La decisión pausa la interpretación de la política federal por parte de la Casa Blanca mientras se decide el caso.
Los beneficios públicos individuales, como los cupones de alimentos y la ayuda financiera para la universidad, han estado en gran medida fuera del alcance de las personas que están en el país sin estatus legal, pero las nuevas normas y directrices del gobierno limitaron su acceso a algunos programas a nivel comunitario.
La demanda de los estados alegó que el gobierno no siguió el proceso de creación de normas y no proporcionó el aviso necesario sobre las condiciones impuestas sobre fondos federales. También sostiene que los cambios provocarán daños importantes.
