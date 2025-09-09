Más Información
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció las aportaciones que hacen las personas migrantes a las comunidades que llegan.
Este martes 9 de septiembre, el canciller De la Fuente se reunió con Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y con Hamdi Ulukaya, fundador de Tent, coalición de empresas que ayudan a las personas refugiadas para acceder al mercado laboral.
La SRE detalló que en el encuentro dialogaron “sobre la gran aportación que las personas migrantes realizan a las comunidades a las que llegan, así como la importancia de la atención de las causas estructurales de la migración y los avances en la protección y asistencia de nuestros connacionales en Estados Unidos”.
Pope calificó la reunión como productiva y destacó cómo la migración puede apoyar el crecimiento de México.
“Junto con el sector privado podemos co-crear soluciones que llenen las brechas laborales, empoderen a los migrantes y promuevan los objetivos del Plan México”, dijo. “Convirtamos los desafíos en oportunidades”, expresó.
Al canciller lo acompañó el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, y la directora general de Movilidad Humana y Desarrollo, Fátima Ríos González.
