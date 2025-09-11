El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue declarado culpable este jueves de haber atentado contra el orden democrático por la Primera Sala de la Corte Suprema, en un fallo que concluyó con cuatro votos contra uno.

¿Hay apelación en el juicio a Bolsonaro?

Se pueden usar los llamados embargos infractores, previstos en el Código Procesal Penal que permite reevaluar una decisión no unánime, indicó O Globo.

El medio señaló que "el objetivo es permitir un nuevo juicio ante un órgano colegiado más amplio. Por lo tanto, una posible solución sería transferir el juicio de la Primera Sala, compuesta por cinco magistrados, al pleno, donde los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) reevaluarían parte de la decisión".

Pero, hay límites. Recuerda que "una moción para interponer un recurso de amparo contra una condena dictada por los tribunales sólo es posible cuando al menos dos jueces votan a favor de la absolución del acusado".

El medio añade que "si existen otros tipos de desacuerdos, como en el cálculo de la sentencia o la nulidad procesal , este instrumento no puede utilizarse".

Los abogados de Bolsonaro ya han dicho que apelarán el veredicto ante el pleno de la Corte Suprema.

Otros recursos, menciona O Globo, que pueden usarse son "una moción de aclaración, que generalmente no modifica la decisión, pero se utiliza para señalar omisiones o contradicciones en el juicio".

Otra opción que tiene Bolsonaro es el habeas corpus, "que podría interponerse ante el pleno en casos de flagrante ilegalidad o abuso de poder. Sin embargo, este recurso no puede servir como recurso contra la decisión, y el Tribunal Supremo ha sido estricto al bloquear esta práctica", indica el medio.

Además, tras la sentencia, "una vez agotados todos los recursos, la defensa aún puede recurrir la revisión penal. Esta acción está prevista en el Código de Procedimiento Penal en casos de error judicial, nuevas pruebas o injusticia manifiesta".

Otro recurso es que se recurra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por denuncias de violaciones del debido proceso o de derechos fundamentales.

O Globo menciona que "el abogado Paulo Bueno, defensor de Bolsonaro, afirmó que el voto de Luiz Fux "abre el camino" para recursos ante Tribunales Internacionales al plantear cuestiones como las "restricciones a la defensa".

Exmandatario podría enfrentar décadas de prisión

El expresidente de 70 años, que ha negado cualquier irregularidad, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

Bolsonaro es el primer expresidente brasileño condenado por intento de golpe de Estado. No ha asistido a la vista judicial y el jueves por la mañana fue visto en el garaje de su casa, pero no habló con la prensa.

La jueza Lúcia se mostró convencida por las pruebas que la Fiscalía General de la República presentó contra el expresidente. «Es el instigador, el líder de una organización que orquestó todos los movimientos posibles para mantener o tomar el poder», afirmó.

