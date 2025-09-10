Más Información
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que se condenara con la pena de muerte al asesino de una joven mujer ucraniana en Charlotte, en Carolina del Norte, el pasado mes de agosto.
"El ANIMAL que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, quien vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio 'rápido' (¡no hay duda!) y ser sentenciado ÚNICAMENTE con la PENA DE MUERTE. ¡¡¡No puede haber otra opción!!!", escribió Trump en su red social, Truth Social.
Trump publicó este mensaje después de que se conociera el caso de Irina Zarutska, a quien un hombre, identificado como Decarlos Brown, apuñaló mortalmente en el cuello el pasado 22 de agosto cuando viajaba a bordo de un tren en Charlotte, donde la joven se desangró ante la pasividad de los algunos pasajeros.
Este martes, el mandatario urgió a su gobierno a ser "despiadado" con los delincuentes y a responder con "fuerza y determinación".
"Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden", declaró Trump en un vídeo publicado en X por la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia acusó esta semana a Brown de haber cometido un delito federal, en una denuncia penal presentada Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, por lo que encara la posibilidad de que esa corte lo sentencie a cadena perpetua o a la pena de muerte.
Estos cargos se sumaron a los presentados anteriormente en la justicia estatal donde se le acusa de asesinato en primer grado, delito que en Carolina del Norte se castiga también con la cadena perpetua o la pena capital, estado donde existe una moratoria de facto en ejecuciones desde 2006.
mcc