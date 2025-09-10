Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

La mañanera de Sheinbaum, 10 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 10 de septiembre, minuto a minuto

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

Reforma a Ley Aduanera llega a San Lázaro; van por restablecer aranceles a importación de mercancías

Reforma a Ley Aduanera llega a San Lázaro; van por restablecer aranceles a importación de mercancías

Frente frío 3 y ciclón "Mario" provocarán lluvias desde este miércoles hasta el sábado; estos son los estados afectados

Frente frío 3 y ciclón "Mario" provocarán lluvias desde este miércoles hasta el sábado; estos son los estados afectados

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en festival Axe Ceremonia: Fiscalía CDMX; enfatiza que tampoco se fabricarán culpables

No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en festival Axe Ceremonia: Fiscalía CDMX; enfatiza que tampoco se fabricarán culpables

La gobernadora de , Jenniffer González, aseguró que el presidente de Venezuela, , provee droga a la isla mediante "sus operaciones", las cuales "le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo".

"Las amenazas del y dictador Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen", expresó González en un comunicado.

Las declaraciones de González se dan un día después de que Maduro retara a la gobernadora a que liderara un ataque contra su país mientras las Fuerzas Armadas de EU llevan a cabo ejercicios militares en Puerto Rico para presuntamente detenerlo por narcotráfico.

Lee también

González, a su vez, afirmó que como gobernadora de Puerto Rico seguirá defendiendo la seguridad de la isla "y del Caribe frente al narcotráfico y su cartel", en referencia a las presuntas alegaciones de que Maduro es miembro de una organización criminal.

"La droga y la violencia que llega a nuestras calles, producto de sus operaciones, le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo", añadió.

El presidente venezolano Nicolás Maduro. Foto: AP
El presidente venezolano Nicolás Maduro. Foto: AP

Maduro insta a la líder puertorriqueña a bajarse "en el primer barco"

Maduro, por su parte, en una entrevista en el espacio 'Conversando Con Correa', conducido por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y difundido este martes por el canal ruso RT, instó a la líder puertorriqueña a bajarse "en el primer barco".

"La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera", expresó el mandatario en la entrevista.

González, por otra parte, criticó al sector izquierdista de Puerto Rico y al opositor Partido Popular Democrático, pues "en lugar de condenar a Maduro y solidarizarse con el pueblo venezolano que sufre, prefieren defender a un criminal repitiendo sus narrativas y hasta justificando sus ataques".

Lee también

"Hoy vemos ese guion en acción, cuando en vez de defender a nuestra nación americana, se ponen del lado de un dictador que amenaza a nuestra gente", enfatizó González, líder del gobernante Partido Nuevo Progresista, cuya visión es anexarse a Estados Unidos como otro estado del país norteamericano.

La gobernadora aseguró además que "Puerto Rico siempre ha sido aliado de la democracia y la libertad".

"Mi deber como gobernadora es garantizar la seguridad de todos los puertorriqueños y fortalecer nuestra alianza con Estados Unidos en la defensa de la región", enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Puente del 16 de septiembre 2025 ¿habrá clases y quién no trabaja en México. Foto: Canva

Puente del 16 de septiembre 2025: ¿habrá clases y quién no trabaja en México?

Seguro de Desempleo CDMX 2025 requisitos, fecha de registro y cuánto dinero se otorga. Foto: Canva

Seguro de Desempleo CDMX 2025: requisitos, fecha de registro y cuánto dinero se otorga

Deportación. iStock/Brad Greeff

Razones por las que pueden deportarte de Estados Unidos aunque entres con visa válida

Visa americana/ iStock/Guillermo Spelucin Runciman

Solicitantes sin trabajo: ¿Tienen menos posibilidades de obtener la visa americana?

Viaje a Estados Unidos. iStock/Serhej Calka

Estos son los 6 países a los que Estados Unidos pide NO VIAJAR: ¿Por qué?