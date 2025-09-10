Varios drones rusos cruzaron a Polonia en lo que funcionarios europeos describieron el miércoles como una provocación deliberada, lo que llevó a la OTAN a enviar aviones de combate para derribarlos. Un portavoz de la OTAN dijo que era la primera vez que la alianza enfrentaba una amenaza potencial en su espacio aéreo.

La incursión —que ocurrió durante una oleada de ataques del Kremlin contra Ucrania— y la respuesta de la OTAN rápidamente aumentaron los temores de que la guerra pudiera expandirse, un temor que ha ido creciendo en Europa a medida que Rusia intensifica sus ataques y los esfuerzos de paz no avanzan.

Polonia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la incursión de drones. La misión de Corea del Sur ante la ONU, que ocupa la presidencia del Consejo este mes, dijo que se estaba discutiendo la fecha.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que no tenía como objetivo Polonia, mientras que Bielorrusia, un aliado cercano de Moscú, indicó que rastreó algunos drones que "perdieron su rumbo" porque fueron blanco de interferencias.

Sin embargo, varios líderes europeos dijeron creer que la incursión suponía una expansión intencional del asalto de Rusia contra Ucrania.

“La guerra de Rusia está escalando, no terminando”, dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, a periodistas en Bruselas. “Lo que Putin quiere hacer es ponernos a prueba. Lo que ocurrió en Polonia cambia las reglas” y debería resultar en sanciones más fuertes.

El espacio aéreo polaco ha sido violado muchas veces desde que Rusia emprendió una invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pero nunca a esta escala en Polonia ni en ningún otro lugar del territorio de la OTAN.

El humo se eleva sobre los edificios que albergan el gabinete de Ucrania en el centro de Kiev, Ucrania, el 7 de septiembre de 2025, en medio de la invasión rusa. Al menos dos personas murieron, incluido un niño, y decenas resultaron heridas después de que las fuerzas rusas lanzaran un ataque nocturno sobre Ucrania con más de 800 drones y 13 misiles, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Foto: EFE/Archivo

Polonia dijo que algunos de los drones provenían de Bielorrusia, donde las tropas rusas y bielorrusas han comenzado a agruparse para ejercicios militares que comienzan el viernes.

No estaba claro por el momento cuántos drones estuvieron involucrados. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo al parlamento que se registraron 19 violaciones durante siete horas, pero que la información aún se estaba recopilando. Las autoridades polacas dijeron que se encontraron nueve sitios de impacto, algunos de ellos a cientos de kilómetros de la frontera.

“No hay absolutamente ninguna razón para sospechar que esto fue un error de corrección de rumbo o algo similar”, afirmó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al parlamento. “Estos drones fueron claramente puestos en este curso deliberadamente”.

Aviones de combate holandeses acudieron en ayuda de Polonia e interceptaron algunos drones. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, agradeció posteriormente al gobierno holandés “por la magnífica actuación de los pilotos holandeses al neutralizar" los drones.

La OTAN sesionó para comentar el incidente, que ocurrió tres días después del mayor ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania desde que comenzó la guerra.

Polonia dice que algunos drones vinieron de Bielorrusia

Tusk dijo al parlamento que la primera violación ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la noche del martes y la última alrededor de las 6:30 de la mañana del miércoles. Anteriormente, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, escribió en X que más de 10 objetos cruzaron al espacio aéreo polaco.

“Lo que es nuevo, en el peor sentido de la palabra, es la dirección desde la que procedían los drones. Es la primera vez en esta guerra que no procedían de Ucrania como resultado de errores o provocaciones menores por parte de Rusia. Por primera vez, una parte significativa de los drones procedía directamente de Bielorrusia”, declaró Tusk en el Parlamento.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus ataques de la noche iban dirigidos contra el complejo industrial militar en el oeste de Ucrania, pero que no tenía objetivos en territorio polaco.

El ministerio dijo que estaba dispuesto a mantener consultas con su contraparte polaca.

Foto. AP/Archivo

El general de divisió bielorruso Pavel Muraveiko, jefe del Estado Mayor General y primer viceministro de Defensa, pareció intentar distanciar a su país de la incursión.

En una declaración en línea, dijo que mientras Rusia y Ucrania intercambiaban ataques con drones durante la noche, las fuerzas de defensa aérea bielorrusas rastrearon "drones que perdieron su rumbo" después de ser blanco de interferencias, y añadió que las fuerzas bielorrusas advirtieron a sus contrapartes polacas y lituanas sobre "aeronaves no identificadas" que se acercaban a su territorio.

Una casa fue impactada en el pueblo de Wyryki, en la región de Lublin, cerca de la frontera ucraniana, dijo el alcalde Bernard Blaszczuk al canal de noticias de televisión TVP Info. El techo fue gravemente dañado, pero nadie resultó herido.

Miembros de la OTAN prometen apoyo

Las defensas aéreas de la OTAN apoyaron a Polonia en lo que el portavoz, el coronel Martin O’Donnell, describió como "la primera vez que aviones de la OTAN han enfrentado amenazas potenciales en el espacio aéreo aliado". Eso incluyó a los aviones de combate F-35 holandeses que interceptaron drones, según el ministro de Defensa, Ruben Brekelmans.

La alianza “está comprometida a defender cada kilómetro del territorio de la OTAN, incluido nuestro espacio aéreo”, dijo O’Donnell.

Tusk dijo al parlamento que se estaban manteniendo consultas con aliados bajo el Artículo 4 del tratado de la OTAN, una cláusula que permite a los países solicitar discusiones urgentes con sus aliados. Las consultas se llevaron a cabo en una reunión planificada con antelación el miércoles. No conducen automáticamente a ninguna acción bajo el Artículo 5, que es la garantía de seguridad colectiva de la OTAN.

Mark Lyall Grant, asesor de seguridad nacional del Reino Unido de 2015 a 2017, dijo que la incursión fue una obvia escalada de la guerra de Rusia en Ucrania, pero que aún no había suficiente evidencia para decir que fue un ataque contra un miembro de la OTAN.

Pero muchos líderes europeos expresaron profunda preocupación, incluidos aquellos en los Estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, que son los miembros de la OTAN más nerviosos por la agresión rusa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, lo calificó como un "precedente extremadamente peligroso para Europa" y pidió que Rusia "sienta las consecuencias".

“Moscú siempre prueba los límites de lo que es posible y, si no encuentra una respuesta fuerte, se mantiene en un nuevo nivel de escalada”, aseveró.

Al mediodía en Washington, el único comentario público del presidente estadounidense Donald Trump sobre la incursión fue una breve publicación en redes sociales: “¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Aquí vamos”.

Trump tenía previsto hablar más tarde el miércoles con el presidente polaco Karol Nawrocki, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar públicamente y declaró bajo condición de anonimato.

Phillips O’Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrews en Escocia, dijo que el incidente subrayó el fracaso de los miembros de la OTAN para evaluar con precisión la amenaza que representa Rusia y prepararse adecuadamente para la guerra.

“Los Estados de la OTAN, incluso los de primera línea, claramente no se han preparado para una guerra del tipo que está ocurriendo ahora”, comentó en su boletín de Substack.

Dos aviones de combate MiG 29 que participan en el ejercicio Air Shielding de la OTAN cerca de la base aérea en Lask, Polonia central. FOTO: AFP/Archivo

Polonia se ha quejado en otras ocasiones de que objetos rusos ingresaron a su espacio aéreo durante ataques a Ucrania.

En agosto, el ministro polaco de Defensa dijo que un objeto volador que se estrelló y explotó en un campo de maíz en el este de Polonia fue identificado como un dron ruso, y lo calificó como una provocación por parte de Rusia.

En marzo, Polonia envió aviones de combate después de que un misil ruso pasara brevemente por el espacio aéreo polaco en su camino hacia un objetivo en el oeste de Ucrania, y en 2022, un misil que probablemente fue disparado por Ucrania para interceptar un ataque ruso cayó en Polonia, matando a dos personas.

Ataques rusos golpean el centro y oeste de Ucrania

Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania dice que Rusia empleó anoche 415 drones de ataque y señuelos, así como 42 misiles de crucero y un misil balístico.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron o bloquearon 386 drones y 27 misiles de crucero, según el reporte.

Una persona murió y al menos cinco resultaron heridas, mientras que varias casas y negocios sufrieron daños, según funcionarios locales.

El Ministerio de Defensa ruso dijo en su informe matutino del miércoles que había destruido 122 drones ucranianos sobre varias regiones rusas durante la noche, incluyendo sobre Crimea, anexionada de forma ilegal, y áreas del mar Negro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

