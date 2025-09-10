Forbes lanzó la edición 2025 del ranking de los 400 hombres más ricos de Estados Unidos, en donde un año más se rompieron un serie de récords financieros.

El patrimonio total registrado es una cifra histórica de 6.6 billones de dólares, aumentando 1.2 billones de dólares en los últimos 12 años, de acuerdo con la página oficial de Forbes.

Actualmente se necesita un récord de 3 mil 800 millones de dólares para entrar a la clasificación, 500 millones de dólares más que el mínimo requerido en 2024.

Elon Musk sigue siendo el hombre más rico de EU

Elon Musk es la primera persona en marcar una nueva racha de 400 mil millones en The Forbes 400, manteniendo su posición como el hombre más rico de Estados Unidos por cuarto año consecutivo.

Su capital registrado es de 428 mil millones de dólares, agregando a su riqueza 184 mil millones, provenientes de las acciones de Tesla y de las valoraciones de Space X y el equipo de inteligencia artificial xAI.

En el segundo puesto se encuentra Larry Ellison, con un patrimonio neto de 276 mil millones, generado de Warren Buffett. El empresario, incremento su fortuna 101 mil millones de dólares gracias al aumento del 60% de las acciones de Oracle.

Mark Zuckerberg se posicionó como la tercera persona con más capital en Estados Unidos, con una riqueza de 253 mil millones de dólares, tras el crecimiento del 42% en las acciones de Meta.

La lista de Forbes 400 alberga el 71% de personas que construyeron su riqueza, en lugar de heredarla. Foto: iStock

¿Quiénes son los nuevos miembros en la lista de Forbes de los más ricos?

Esta nueva lista, a pesar de aumentar su barrera de entrada récord, cuenta con 14 integrantes nuevos que clasificaron por primera vez este 2025.

Alice, Rob y Jim Walton, los tres hijos de los supervivientes del cofundador de Walmart, Sam Walton son parte de los nuevos miembros del conteo. Convirtiendo a su progenitora como la mujer más rica del país con un patrimonio de 106 mil millones de dólares.

Entre los recién llegados también se encuentran Edwin Chen, catalogado el miembro más joven de la lista, con una fortuna de 18 mil millones de dólares, gracias a su participación del 75% en Surge AI.

Adam Foroughi, cofundador y director ejecutivo de AppLovin con una riqueza de 17 mil 400 millones, así como Robert Pender y Michael Sabel con 12 mil 800 millones cada uno por su empresa Venture Global.

De acuerdo con datos de Fobes, las 20 personas más ricas de Estados Unidos concentran en conjunto 3 billones de dólares, frente a los 2.3 billones de hace un año.

El 16% de la clasificación es ocupada por mujeres, disminuyendo su participación a 62 de las 67 registradas en 2024.

La lista de Forbes 400 alberga el 71% de personas que construyeron su riqueza, en lugar de heredarla. Todos los participantes son más ricos que nunca, pero sus donaciones no siguen el mismo ritmo.

