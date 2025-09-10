Más Información

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; "no es un tema recaudatorio"

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la "demolición" del Poder Judicial; "ocurrió frente a sus narices"

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

Un guardia de un zoológico de murió devorado por leones, informaron este miércoles las autoridades.

El incidente se produjo en el , que se presenta como uno de los mayores zoológicos de Asia y ofrece excursiones para dar de comer a leones y tigres por unos mil 200 bats (37 dólares) por persona.

"La víctima es un empleado del zoológico que alimentaba habitualmente a los leones", declaró a AFP Sadudee Punpugdee, un responsable del .

Según el encargado, el fallecido habría sido atacado por seis o siete leones.

"Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales (...) permaneció de pie unos tres minutos y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó", contó Tavachai Kanchanarin, un visitante del zoo, a la cadena local Thairath.

La víctima tenía más de 30 años de experiencia como .

Según la página web de Safari World, "los visitantes pueden acercarse a como tigres, leones, osos y cebras que se pasean libremente en su hábitat natural".

