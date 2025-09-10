Un guardia de un zoológico de Tailandia murió devorado por leones, informaron este miércoles las autoridades.

El incidente se produjo en el Safari World Bangkok, que se presenta como uno de los mayores zoológicos de Asia y ofrece excursiones para dar de comer a leones y tigres por unos mil 200 bats (37 dólares) por persona.

"La víctima es un empleado del zoológico que alimentaba habitualmente a los leones", declaró a AFP Sadudee Punpugdee, un responsable del Departamento de Parques Nacionales.

Lee también Rescatan a otro león en Sinaloa; se encontraba encadenado dentro de una finca de Culiacán en medio de cartuchos percutidos

Según el encargado, el fallecido habría sido atacado por seis o siete leones.

"Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales (...) permaneció de pie unos tres minutos y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó", contó Tavachai Kanchanarin, un visitante del zoo, a la cadena local Thairath.

La víctima tenía más de 30 años de experiencia como guardia del zoológico.

Lee también Alcalde de García es agredido por un león; el animal había sido rescatado

Según la página web de Safari World, "los visitantes pueden acercarse a animales salvajes como tigres, leones, osos y cebras que se pasean libremente en su hábitat natural".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc