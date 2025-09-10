Más Información
Un guardia de un zoológico de Tailandia murió devorado por leones, informaron este miércoles las autoridades.
El incidente se produjo en el Safari World Bangkok, que se presenta como uno de los mayores zoológicos de Asia y ofrece excursiones para dar de comer a leones y tigres por unos mil 200 bats (37 dólares) por persona.
"La víctima es un empleado del zoológico que alimentaba habitualmente a los leones", declaró a AFP Sadudee Punpugdee, un responsable del Departamento de Parques Nacionales.
Lee también Rescatan a otro león en Sinaloa; se encontraba encadenado dentro de una finca de Culiacán en medio de cartuchos percutidos
Según el encargado, el fallecido habría sido atacado por seis o siete leones.
"Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales (...) permaneció de pie unos tres minutos y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó", contó Tavachai Kanchanarin, un visitante del zoo, a la cadena local Thairath.
La víctima tenía más de 30 años de experiencia como guardia del zoológico.
Lee también Alcalde de García es agredido por un león; el animal había sido rescatado
Según la página web de Safari World, "los visitantes pueden acercarse a animales salvajes como tigres, leones, osos y cebras que se pasean libremente en su hábitat natural".
ss/mcc