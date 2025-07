Animales en peligro de extinción como el oso grizzli, el leopardo y el lobo son los “actores” principales del cinefotógrafo mexicano Gabriel Beristáin en un documental que dirige y que se encuentra actualmente en etapa de posproducción.

El proyecto llamado E.L.I es una iniciativa de la actriz cubana Mariela Garriga, quien ha participado en las últimas dos entregas de la saga Misión imposible con Tom Cruise y quien además recién estrenó la serie Cuando nadie nos ve, en la plataforma digital HBO Max.

Garriga, quien es también la escritora del largometraje, coproduce de la mano de Beristáin, connacional que ha dado el look visual a grandes producciones hollywoodenses, entre ellas los filmes Blade II, S.W.A.T y Black Widow.

“Se trata de un documental en favor de los animales en peligro de extinción, para el cual tenemos a 24 actrices de varios países dentro del contexto de los animales. Gabriel, quien es un extraordinario fotógrafo, aceptó dirigirlo y está quedando muy bien”, comenta con entusiasmo la actriz cubana.

Las españolas Paz Vega (Lucía y el sexo) y Alicia Sanz (Now and then); la colombiana Julieth Restrepo (Griselda); la estadounidense Andrea Bordeaux (Grey’s anatomy) y la libanesa Rita Hayek (El insulto), así como la propia entrevistada, son algunas de las actrices que aparecerán en el largometraje

“Filmamos en 15 países como Colombia, China, España, Francia e Italia. Cada actriz tenía a su propio cinefotógrafo y a Gabriel lo veía a control remoto porque estábamos en el Covid (la pandemia). De México no se pudo tener a alguien justo por eso, me entrevisté con algunas y no se pudo por cosas de familia. Pero bueno, tenemos un mexicano que es el director”, dice Garriga.

Beristáin no desconoce la dirección. Aunque su actividad principal es estar detrás de una cámara definiendo encuadres e iluminación, ya se ha puesto la cachucha de realizador desde el 2000 cuando concretó la cinta de terror El grito, al que siguieron algunos episodios en las series Hawai 5-0 y MacGyver.

Otros animales que también aparecerán en el documental, el cual espera tener listo este mismo año, son el tigre, el oso polar y el pangolín.

Poder femenino

La sinopsis oficial indica que las 26 actrices que colaboraron en el documental aprovecharon su sentido maternal para hacer consciente al público del papel fundamental que tiene la Madre Tierra.

E.L.I es una producción que se levanta en colaboración con Earth League International, única organización no gubernamental en el mundo dedicada exclusivamente a investigar y a abordar la intersección de los delitos contra el medio ambiente y la vida silvestre con otros transnacionales graves, como el lavado de dinero, la trata de personas, la corrupción y el tráfico de drogas, por mencionar algunos.

Earth League International ya ha colaborado en otros trabajos fílmicos como The Ivory game, de Leonardo DiCaprio, documental acerca de la caza y la comercialización ilegal de elefantes africanos para el tráfico de marfil.