Más Información

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Activista conservador Charlie Kirk, herido de bala en un evento en Utah; es aliado del presidente Trump

Activista conservador Charlie Kirk, herido de bala en un evento en Utah; es aliado del presidente Trump

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

ONU emite acciones urgentes para localizar a menor, víctima de desaparición forzada; fue resguardado por fuerzas castrenses

ONU emite acciones urgentes para localizar a menor, víctima de desaparición forzada; fue resguardado por fuerzas castrenses

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; “no es un tema recaudatorio”

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos, para atender a las causas; “no es un tema recaudatorio”

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

El ejército de retomó el control de la capital, , después de dos días de disturbios, los más violentos en 20 años, que llevaron al primer ministro a dimitir y a la apertura de un diálogo sobre el futuro del país.

El lunes la policía nepalí reprimió violentamente una ola de protestas en contra la y una reciente decisión del gobierno de bloquear las redes sociales. Los enfrentamientos dejaron 30 muertos y al menos mil heridos, de acuerdo con el ministerio de Salud nepalí.

A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la renuncia del primer ministro,, grupos de jóvenes manifestantes, bajo el paraguas de "Generación Z", saquearon el martes edificios públicos y las viviendas de varios dirigentes.

Lee también

Manifestantes prenden fuego a vehículos en la calle, afuera del Singha Durbar, principal edificio de gobierno en Katmandú. Nepal vive un estallido que provocó la caída del gobierno. FOTO: PRABIN RANABHAT. AFP
Manifestantes prenden fuego a vehículos en la calle, afuera del Singha Durbar, principal edificio de gobierno en Katmandú. Nepal vive un estallido que provocó la caída del gobierno. FOTO: PRABIN RANABHAT. AFP

El Parlamento fue incendiado, así como la residencia del hasta entonces primer ministro.

El miércoles, el jefe del Estado Mayor del ejército, el general Ashok Raj Sigdel, se reunió con varias personalidades, incluyendo representantes de los manifestantes, según dijo a AFP un portavoz del ejército, Rajaram Basnet.

"El inició reuniones con diferentes partes y se reunió con representantes de GenZ", declaró el vocero, sin dar más detalles.

Lee también

Manifestantes corean lemas mientras se reúnen frente al Parlamento en Katmandú, Nepal, el lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: AP
Manifestantes corean lemas mientras se reúnen frente al Parlamento en Katmandú, Nepal, el lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: AP

En la capital, los militares vigilaban que se respetara el toque de queda impuesto hasta nueva orden para reimponer la calma. Las escuelas, empresas y comercios permanecían cerrados.

Soldados armados, en tanques y vehículos blindados, patrullaban por las calles entre chasis de y restos de las barricadas levantadas la víspera.

Ya el martes, el general Sigdel había instado a "todos los grupos implicados en las manifestaciones a guardar la calma y dialogar".

Lee también

Manifestantes queman neumáticos, incumpliendo el toque de queda en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: AP
Manifestantes queman neumáticos, incumpliendo el toque de queda en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: AP

El presidente Ramchandra Paudel también pidió a "todos, incluidos los manifestantes, cooperar para resolver pacíficamente la difícil situación del país".

"Incompetentes"

Entre los nombres que se barajan para dirigir una posible transición, están el de la magistrada Shushila Karki, exjefa del, y el del alcalde de Katmandú, Balendra Shah, un exingeniero y rapero de 35 años.

KP Sharma Oli, de 73 años, apuntó que dimitía "para que se puedan tomar medidas con vistas a una solución política".

Lee también

Manifestantes portan la bandera nacional de Nepal mientras viajan en un camión policial frente a la Casa Presidencial en Katmandú, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Manifestantes portan la bandera nacional de Nepal mientras viajan en un camión policial frente a la Casa Presidencial en Katmandú, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Oli, líder del Partido Comunista de Nepal, ha dirigido cuatro veces el gobierno desde 2015 y es un ejemplo de esa cuya partida exigen los jóvenes, afectados por las altas tasas de paro y hartos de la corrupción.

"El vandalismo nunca fue una buena solución para solucionar problemas", dijo a AFP un policía jubilado, Kumar Khatiwada, de 60 años, mientras tomaba un té con unos amigos.

"Pero es el resultado de los de nuestros dirigentes", añadió. "Esos incompetentes han prohibido las redes sociales para esconder su corrupción, expuesta en internet".

Lee también

Según la policía, tres de sus agentes murieron en los disturbios.

Más de 13 mil 500 detenidos aprovecharon el caos y escaparon de cárceles, según dijo a AFP un portavoz de la policía, Binod Ghimire.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas

Puente del 16 de septiembre 2025 ¿habrá clases y quién no trabaja en México. Foto: Canva

Puente del 16 de septiembre 2025: ¿habrá clases y quién no trabaja en México?

Deportación. iStock/Brad Greeff

Razones por las que pueden deportarte de Estados Unidos aunque entres con visa válida