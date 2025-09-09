Katmandú. Cientos de manifestantes irrumpieron e incendiaron este martes el Parlamento de Nepal, en una escalada de la crisis que ha sumido al país en el caos a pesar de la dimisión previa del primer ministro, K.P. Sharma Oli.

Imágenes de medios locales mostraron densas columnas de humo negro saliendo del complejo parlamentario, mientras el Ejército, desplegado en la zona, permanecía pasivo sin intervenir para detener el asalto ni sofocar el fuego.

El asalto al Parlamento se ha convertido en el punto culminante de dos días de masivas protestas juveniles contra la corrupción y la censura, que ya han dejado un saldo de al menos 19 muertos y más de 300 heridos en enfrentamientos con la policía.

Lee también Se manifiestan afuera del Senado por toma de protesta de juzgadores electos; “acordeón, burla a la nación”, gritan

Manifestantes frente a la oficina del Partido Comunista de Nepal - Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML) que fue incendiada en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025, un día después de que al menos 19 personas murieran y docenas resultaran heridas durante las manifestaciones contra la corrupción y la prohibición gubernamental de las redes sociales. Foto: EFE

La violencia de la jornada se extendió por toda la capital, convertida en escenario de ataques sistemáticos contra dirigentes y sus familias.

La residencia privada del recién dimitido Oli fue incendiada, mientras otros líderes de alto nivel, como el exprimer ministro Sher Bahadur Deuba, fueron agredidos en sus viviendas. Su esposa, Arzu Rana Deuba, ministra de Exteriores, también resultó atacada, en un episodio captado en imágenes que circulan ampliamente en redes sociales.

Otros exprimeros ministros y figuras políticas vieron igualmente sus casas asaltadas y destruidas por las llamas, en lo que analistas locales describen como una persecución directa contra la élite política del país.

Lee también EU vive protestas masivas en el Día del Trabajo; acusan a Trump de favorecer a los ricos

Manifestantes queman neumáticos, incumpliendo el toque de queda en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: AP

Esta espiral de violencia se produjo pese a los intentos de encauzar la crisis por la vía política. Horas antes, veinte diputados del Rastriya Swatantra Party (RSP) renunciaron en bloque, declarando que el Parlamento "ha perdido su legitimidad" y proponiendo la creación de un "gobierno civil interino".

En su comunicado, el RSP exigió una comisión judicial de alto nivel para investigar la represión, una petición en línea con las condenas de Amnistía Internacional y Naciones Unidas.

La renuncia de los diputados siguió a la del propio primer ministro Oli, quien dimitió por la mañana en una carta dirigida al presidente, acorralado por la gestión de las protestas y la dimisión previa de cinco de sus ministros.

Lee también ¿Por qué iniciaron las multitudinarias protestas en Los Ángeles y por qué se han intensificado?; aquí los puntos clave

Manifestantes asaltan la oficina del Partido del Congreso Nepalí que fue incendiada en Katmandú, Nepal, 09 de septiembre de 2025, un día después de que al menos 19 personas murieran y docenas resultaran heridas durante las manifestaciones contra la corrupción y la prohibición gubernamental de las redes sociales. Foto: EFE

Muere quemada la esposa de un exprimer ministro de Nepal durante un ataque a su vivienda

La esposa del exprimer ministro nepalí Jhalanath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar murió tras sufrir graves quemaduras cuando manifestantes incendiaron su vivienda en Katmandú con ella dentro, según confirmaron a EFE fuentes hospitalarias.

Chitrakar fue trasladada en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero falleció a causa de sus heridas durante el tratamiento.

Mientras tanto, tres manifestantes murieron en el Hospital Civil, confirmó a EFE el director del centro, Mohan Regmi. La policía informó de otras dos muertes en un tiroteo en Kalimati, lo que eleva a 25 el total de fallecidos desde el inicio de las protestas.

Lee también Protestas "No Kings" en EU; estos son los puntos clave de las manifestaciones contra Trump

Manifestantes corean lemas mientras se reúnen frente al Parlamento en Katmandú, Nepal, el lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: AP

La violencia de la jornada se extendió por toda Katmandú, convertida en escenario de ataques sistemáticos contra dirigentes y sus familias.

La residencia privada del ex primer ministro recién dimitido, K. P. Sharma Oli, fue incendiada, mientras otros líderes de alto nivel, como el exprimer ministro Sher Bahadur Deuba, fueron agredidos en sus viviendas. Su esposa, Arzu Rana Deuba, ministra de Exteriores, también resultó atacada, en un episodio captado en imágenes que circulan ampliamente en redes sociales.

Las turbas también prendieron fuego a varios edificios oficiales, entre ellos el Parlamento, la Oficina de la Presidencia y la sede del Tribunal Supremo, además de atacar medios de comunicación, incluido el complejo de Kantipur, el grupo de prensa más importante de Nepal.

Lee también Protestas en Alaska ante la cumbre Trump-Putin; se manifiestan contra la visita del mandatario ruso

Manifestantes se enfrentan a la policía frente al parlamento este lunes, en Katmandú (Nepal). Jóvenes manifestantes se congregaron en la capital para exigir el fin de la corrupción y el levantamiento de la prohibición de redes sociales. El gobierno cerró 26 plataformas, incluyendo Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp, tras negarse a registrarse en Nepal. Al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas durante la protesta. Foto: EFE

El Ejército de Nepal emitió un comunicado en el que llamó a la población a mantener la calma y la moderación tras la renuncia del primer ministro, apelando a "evitar más pérdidas humanas y materiales" y a buscar "una solución pacífica mediante el diálogo político".

En la misma línea, el alcalde de Katmandú, Balendra Shah, se sumó al llamamiento y pidió a los manifestantes moderación para evitar un mayor derramamiento de sangre.

El aumento de la espiral de violencia se produce pese a la renuncia este martes del primer ministro K. P. Sharma Oli y varios de sus ministros, que no ha logrado calmar a la población ni detener las protestas del movimiento autodenominado "Generación Z".

Manifestantes corean consignas durante una protesta contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: AP

Policías utilizan un cañón de agua contra los manifestantes frente al Parlamento en Katmandú, Nepal, el lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: AP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc