Uno de los presuntos cómplices del robo a cuatro personas registrado la tarde del miércoles en la colonia Del Valle, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al sujeto se le aseguró la moto usada en el asalto, droga, una bascula y un arma corta.

Fue gracias al seguimiento mediante las cámaras de vigilancia a la moto usada en el robo ocurrido en la calle Providencia, de la colonia Del Valle, cuyo video fue viralizado en redes sociales, que se identificó la ruta de escape de los sospechosos.

La motocicleta en la que viajaban los dos ladrones fue abandonada calles adelante del lugar del robo, allí, un tercer sujeto la recogió y la ocultó, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La SSC informé que la motocicleta en la que viajaban los dos ladrones fue abandonada calles adelante del lugar del robo, allí, un tercer sujeto la recogió y la ocultó. Foto: Especial.

Posteriormente la motocicleta fue ubicada en la calle Linares y su cruce con el Eje 8 Sur, en la colonia Del Valle Sur, donde se ubicó al tercer sospechoso, quien manejaba un arma de fuego.

Policías adscritos a la vigilancia en la zona se movilizaron y lograron detener al sospechoso, a quien se le aseguró el arma de fuego corta y seis cartuchos útiles, dos paquetes y un frasco con marihuana, una báscula gramera, la moto y dos cascos de motociclista.

La motocicleta asegurada cuenta con placas del Estado de México y fue identificada como la usada en el robo a los cuatro transeúntes, confirmó al SSC.

Al sujeto se le aseguró la moto usada en el asalto, droga, una bascula y un arma corta. Foto: Especial.

El detenido ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez dijo esta tarde que se está en seguimiento de los dos ladrones que aparecen en el video.

“Se tiene detenido a un integrante de la banda o del grupo que realizó el robo y estamos en seguimiento de los dos perpetradores, se aseguró también la motocicleta en la que se perpetró el robo”, informó Vázquez.

