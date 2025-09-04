Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo de salvamento para atender a una mujer de 74 años que sufrió un accidente cerebrovascular en la colonia Asturias, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 3 de septiembre en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sur 69-A y Ventura G. Tena, donde vecinos solicitaron apoyo tras detectar que la adulta mayor presentaba complicaciones de salud.

Los rescatistas activaron los protocolos de extracción en lugares de difícil acceso. Foto: Especial.

Al arribar, los rescatistas activaron los protocolos de extracción en lugares de difícil acceso, ya que la paciente se encontraba en la azotea de la vivienda. Con el uso de una camilla tipo sked y arneses de seguridad, los paramédicos realizaron el descenso controlado hasta ponerla en una zona segura.

La mujer, quien tiene diagnóstico previo de Parkinson e hipertensión, fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada de inmediato a un hospital de especialidades para recibir atención médica oportuna.

