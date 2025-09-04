Más Información
Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura
Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador
Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?
Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa
Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo de salvamento para atender a una mujer de 74 años que sufrió un accidente cerebrovascular en la colonia Asturias, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El hecho ocurrió la tarde del miércoles 3 de septiembre en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sur 69-A y Ventura G. Tena, donde vecinos solicitaron apoyo tras detectar que la adulta mayor presentaba complicaciones de salud.
Lee también: Miguel Hidalgo supera meta del programa Antibaches; reparan más de 2 mil baches en tres semanas
Al arribar, los rescatistas activaron los protocolos de extracción en lugares de difícil acceso, ya que la paciente se encontraba en la azotea de la vivienda. Con el uso de una camilla tipo sked y arneses de seguridad, los paramédicos realizaron el descenso controlado hasta ponerla en una zona segura.
La mujer, quien tiene diagnóstico previo de Parkinson e hipertensión, fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada de inmediato a un hospital de especialidades para recibir atención médica oportuna.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr