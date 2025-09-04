El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reconoció a sus colaboradores, voluntarios y cuadrillas que se sumaron al programa Antibaches MH que logró reparar más de dos mil baches y superar en menos de tres semanas la meta inicial de mil 700 que se tenían proyectados atender.

Destacó a quienes dejaron el escritorio de las distintas áreas de la demarcación para salir a las calles de distintas colonias y “echarle montón” a la crisis de baches que se está viviendo y que, con su esfuerzo, posicionaron a Miguel Hidalgo como una alcaldía “cero baches” y poner el ejemplo en la Ciudad de México.

“Hoy nos reunimos para reconocer el esfuerzo de todo un equipo de trabajo que predica con el ejemplo, que ha demostrado que gana las calles, se gana los corazones y convence con los hechos y, este equipo de trabajo se propuso tapar más de mil 700 baches en la alcaldía Miguel Hidalgo y cumplimos con la meta y rebasamos ese número, más de 2 mil baches que se taparon con este ejército de voluntarios”, dijo

Mauricio Tabe, añadió que este éxito es resultado de cada una de las mujeres y hombres que además de sus funciones administrativas y responsabilidades, pusieron su granito de arena para que entre todos se haya vencido la crisis de baches que se está viviendo en la Ciudad de México y que afecta también a Miguel Hidalgo.

“Todos sumamos nuestros esfuerzos para enfrentar un problema común y eso hace la diferencia en un equipo de trabajo, entre quienes están comprometidos con el servicio público que no ponen pretextos, que no dicen a mí no me toca, que no se lavan las manos y un equipo que es solidario y entiende la responsabilidad que nuestros vecinos nos exigen y que dicen le vamos a atorar con todo y le vamos a echar montón a los problemas para así acabar con esta crisis”, precisó.

Desde la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo donde agradeció a los funcionarios esta gran hazaña, Tabe dijo sentirse muy orgulloso de su equipo de héroes #Antibaches MH, quienes no pusieron pretextos y, por el contrario, dieron de más demostrando que se podía superar un problema, y dejando una gran enseñanza para el servicio público.

“Lo que se debe buscar es la unión entre todos para enfrentar esa crisis y eso sí hace la diferencia de este equipo con respecto a muchos otros equipos de trabajo en la Ciudad de México. Por eso, sí decimos siempre que tenemos el mejor equipo de trabajo, el que nos ha llevado a la victoria y el que ha llevado a Miguel Hidalgo a ser lo mejor de la Ciudad de México con las mejores calles y los mejores parques “, destacó.

