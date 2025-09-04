Del 8 al 10 de octubre, el Bosque de Chapultepec será sede de la semana de acción por el medio ambiente “México por el Clima”, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al invitar a los capitalinos a este evento, la mandataria afirmó que “la justicia climática no debe estar aislada de la justicia social” y la reducción de las desigualdades", por lo que destacó la participación de la sociedad ante este tema.

Brugada Molina confió en que esta semana de acción se convertirá en una plataforma de alianzas, diálogo, intercambios de experiencia y sobre todo en la construcción de una agenda en el tema.

“Es una oportunidad que tenemos en esta Ciudad de México para tener a nuestro lado a personalidades, experiencias, propuestas que podemos retomar, que podemos compartir y que pueden ser parte de esta construcción de políticas públicas; estamos en construcción de nuestro programa de acción climatica aquí en la Ciudad de México y queremos la participación de la ciudadanía”, dijo.

Aseguró que este evento debe representar “un hito” que permita generar un impulso innovador y de compromiso ante el clima.

Advirtió que en mayo del año pasado se rompió el récord de la temperatura más elevada en la CDMX; mientras que en la temporada de lluvias actual se ha alcanzado en cuatro ocasiones la alerta púrpura que rebasa más de 70 milímetros de agua que llegan a la Ciudad de México.

“Tenemos dos fenómenos: un año muy caluroso, un año von mucha lluvia, y así, podemos seguir, con la escasez de agua, con las problemáticas de fondo; entonces nos parece muy importante que este encuentro que se va a llevar en octubre acompañe el proyecto qur tenemos como ciudad para el cambio climático”, dijo.

Afirmó que en la CDMX se dará continuidad a proyectos en favor del medio ambiente, entre los que destacó avanzar en el tema de electromovilidad y la reducción del 50% de los residuos.

Asimismo, destacó que una de las primeras acciones que tomó su administración tiene que ver con la recuperación de zonas de conservación de la capital, y convertir a la Ciudad de México el proyecto de “Ciudad Esponja” para la recuperación hídrica.

