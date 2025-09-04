Las lluvias de la noche del miércoles 3 de septiembre y la madrugada de este jueves, dejaron un saldo de 51 encharcamientos, 39 árboles caídos, así como una rama y dos postes caídos y cinco cortocircuitos, dio a conocer el Gobierno de la CDMX.

El volumen acumulado de lluvias registrado en toda la capital fue de más de 7.2 millones de metros cúbicos; mientras que el máximo de precipitación alcanzado se presentó en las estaciones pluviométricas Cárcel de Mujeres con 34 milímetros, en Iztapalapa; y Sierra de Guadalupe, con 30.75 milímetros en Gustavo A. Madero, detalló la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Para atender las afectaciones, la (Segiagua) desplegó a 201 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje apoyados de 85 vehículos como Hércules (6), de bombeo de emergencia (10), hidroneumáticos (18), pipas de agua tratada (5), de caja seca (7), grúa HIAB (1), Unimog (1). motocicletas (8) y vehículos pick up/sedán (29).

Durante este lapso la Segiagua no reportó encharcamientos que hayan causado afectaciones a domicilios; mientras que los niveles en presas, cauces y canales se mantuvieron estables.

