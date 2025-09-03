Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Marco Rubio reafirma “guerra” a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cartel de Sinaloa

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Cristiano Ronaldo y Portugal serían el rival de México para reinaugurar el Estadio Azteca, previo al Mundial 2026

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

La zona de lluvia más intensa -donde se activó la alerta púrpura- este 2 de septiembre en la Ciudad de México, fue cinco veces más grande que la que se registró el pasado 10 de agosto, con lo que se rompió otro récord en esta , dio a conocer José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El secretario precisó que anteriormente las manchas púrpuras por lluvia intensa en la CDMX no habían sido tan grandes como lo fue la de anoche, con afectaciones particularmente al norte de la ciudad, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario mostró un mapa de isoyetas -que usan las autoridades para mostrar la distribución espacial de la lluvia en áreas específicas- en el que se aprecia que el área de lluvia más intensa, esta vez al norte de la capital, luce más grande que la que se mostró el pasado 10 de agosto. Aquella vez, la lluvia más intensa se registró en el centro de la Ciudad.

Lluvias CDMX 3 de septiembre. Foto: Especial
El volumen total de lluvia que cayó este 2 de septiembre en la capital fue de 33 millones 849 mil 171 metros cúbicos, que se sumaron a los más de 69 mil 809 metros cúbicos que cayeron el 3 de septiembre.

En comparación, el volumen de agua que cayó en la CDMX el pasado 10 de agosto fue de 24 millones 81 mil 922 metros cúbicos.

En su oportunidad, la jefa de Gobierno, , señaló que una cuarta parte de la Ciudad de México fue afectada con esta mancha púrpura de lluvia intensa, y recordó que mientras antes era muy raro que se activara la alerta púrpura, ahora ocurre prácticamente cada 15 días.

