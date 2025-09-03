Más Información

La jefa de Gobierno, , anunció que el 1 de marzo de 2026 se buscará romper el Récord Guinness por la clase de fútbol más grande del mundo, en el marco de la Copa del Mundo que tendrá lugar en la CDMX el próximo año.

Brugada Molina explicó que actualmente este récord lo tiene la ciudad de Seattle en Estados Unidos, con más de mil 38 personas en una clase de este deporte.

Javier Peralta, titular del Instituto del Deporte de la CDMX (), señaló que la clase se desarrollará en 30 minutos y se dividirá en siete tiempos, cada uno con un descanso activo y que serán nombrados con términos coloquiales del fútbol.

Explicó que se recorrerán las principales plazas públicas de la ciudad para entrenar a la población interesada.

