Clara Brugada anuncia nuevo Hospital Toxicológico en CDMX; es parte de la estrategia de salud emocional

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de un nuevo Hospital Toxicológico, así como un “Centro de Transición y Recuperación para el Bienestar” para atender a las personas que consuman sustancias psicoactivas en la Ciudad de México.

Estos proyectos forman parte de la estrategia denominada “Ciudad con salud emocional” que echó a andar la mandataria para brindar atención ante el consumo de sustancias, sin estigmatizar ni criminalizar estas prácticas.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina explicó que esta estrategia consta de tres ejes de acción.

El primero es “prevención comunitaria” a través de talleres, asesoría directa y otras actividades que se realizan en todas las secundarias y escuelas del nivel medio superior de la CDMX.

Como segundo eje está la atención, por medio de una línea telefónica que se pondrá en funcionamiento, la construcción de 100 centros de apoyo de atención especializado denominados “Colibrí” (de los cuales, actualmente ya hay 11 en funcionamiento), así como un nuevo Hospital Toxicológico y un Centro de Transición y Recuperación para el Bienestar.

El tercer eje de la estrategia es la “reducción de riesgos” por medio de programas de vida nocturna segura en bares y antros de la capital, en donde se distribuirá información, además de campañas informativas.

Advirtió que la edad promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas es a los 17 años, mientras que para el alcohol, la edad promedio en que se comienza su consumo es desde los 10 o 14 años.

“La mitad de nuestros jóvenes consumen alcohol y no es algo que nos debe de escandalizar, es una realidad”, dijo.

Brugada Molina destacó que esta estrategia buscará acompañar de manera directa a las personas “sin emitir juicios, sin imponer decisiones ni reproducir prácticas de exclusión o discriminación”.

