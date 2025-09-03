La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para llevar a cabo la organización, producción, realización y colaboración de la Ofrenda Monumental que será instalada en el Zócalo capitalino del próximo 25 de octubre al 2 de noviembre.

Según la dependencia, la temática de este año será de los 700 Años de la Fundación de México Tenochtitlán.

La licitación CULTURA/LPN/08/2025 también es para la organización, producción, realización y colaboración del Gran Desfile y Ofrendas del Día de Muertos en otros sitios de la capital.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial las bases tienen un costo de 10 mil pesos y la fecha límite para adquirirlas es este viernes 5 de septiembre.

El fallo será publicado el 12 de septiembre a las 12:00 horas.

